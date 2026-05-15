"Находились в неволе 4 года": в Украину вернулись 205 бойцов из плена РФ, — Зеленский (фото)

В рамках масштабного обмена пленными Украина вернула домой 205 военнослужащих. В общем, это первый этап договоренности в формате "1000 на 1000".

На своей странице в Telegram президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня из российского плена удалось освободить 205 украинских защитников. Среди них — военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Все они имеют разные воинские звания — от рядовых до офицеров, а значительная часть находилась в неволе еще с 2022 года.

По его словам, освобожденные воины участвовали в боевых действиях на разных участках фронта. В частности, они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также выполняли задачи на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях, а также на Чернобыльской АЭС. Обмен стал частью первого этапа договоренности в формате "1000 на 1000".

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", — отметил президент.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на своей стоирнци в Telegram также поделился этим известием. Он уточнил, что большинство освобожденных сегодня воинов находились в неволе 4 года.

"Разделяю ощущения, которые сейчас переполняют родных и всех неравнодушных украинцев — наши люди дома. Любовь близких, которые дождались этого радостного до слез дня, забота врачей и реабилитологов, надлежащая поддержка государства — мы все вместе будем заботиться, чтобы наши защитники преодолели последствия пережитого в российском плену", — напсиав он.

Также глава ОП добавил, что работа над возвращением из неволи всех украинцев продолжается.

Напомним, что кроме перемирия накануне 9 мая президент США Дональд Трамп объявил масштабный обменом военнопленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Позже эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский и добавил, что для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена, а не парад в РФ.

Также Фокус писал, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда из российского плена домой вернулись 193 украинских военнослужащих. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений.