"Перебували в неволі 4 роки": до України повернулися 205 бійців з полону РФ, — Зеленський (фото)

У межах масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 205 військовослужбовців. Загалом, це перший етап домовленості у форматі "1000 на 1000".

На своїй сторінці в Telegram президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні з російського полону вдалося звільнити 205 українських захисників. Серед них — військові Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони мають різні військові звання — від рядових до офіцерів, а значна частина перебувала в неволі ще з 2022 року.

За його словами, звільнені воїни брали участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також виконували завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також на Чорнобильській АЕС. Обмін став частиною першого етапу домовленості у форматі "1000 на 1000".

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", — зауважив президент.

Крім того, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов на своїй стоірнці в Telegram також поділився цією звісткою. Він уточнив, що більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки.

15 травня до України повернулися 205 бійців з полону РФ

"Поділяю відчуття, які зараз переповнюють рідних та усіх небайдужих українців — наші люди вдома. Любов близьких, які дочекались цього радісного до сліз дня, турбота лікарів та реабілітологів, належна підтримка держави — ми всі разом дбатимемо, аби наші захисники подолали наслідки пережитого в російському полоні", — напсиав він.

Також голова ОП додав, що робота над поверненням з неволі усіх українців триває.

Нагадаємо, що окрім перемир'я напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп оголосив масштабний обміном військовополоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Пізніше цю інформацію підтвердив і Володимир Зеленський та додав, що для України ключовим питанням залишається повернення своїх людей із російського полону, а не парад в РФ.

Також Фокус писав, що попередній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 24 квітня. Тоді з російського полону додому повернулися 193 українські військовослужбовці. Серед звільнених були бійці Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів.