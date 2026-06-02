Бояться навіть на Баренцевому морі: атомні підводні човни Північного флоту РФ накрили антидроновими сітками

Фото з військової бази в Гаджиєво необачно опублікувало, а потім видалило Мурманське Нахімовське училище.

На знімку з курсантами з Мурманська, який з'явився 28 травня, за їхніми спинами чітко видно російські підводні човни класу "Дельта-IV" — "Єкатеринбург" (зліва) і "Верхотур'є", обтягнуті антидроновими сітками. На фото звернув увагу The Barents observer.

Це вперше, коли росіяни продемонстрували, що бояться атак на свій Північний флот. Це може свідчити про зростаючі побоювання, що Україна здатна завдати удару по одним із найцінніших стратегічних ядерних об'єктів Росії.

На знімку, зробленому на тлі групи школярів, видно, що антідронові сітки закривають носову частину підводних човнів, включно з районом торпедних апаратів і гідроакустичних систем, а також рубку і ракетний відсік. При цьому за фотографією не можна визначити, чи захищені таким же чином кормові частини кораблів.

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Особливий інтерес представляє те, що один із двох підводних човнів класу "Дельта-IV", видимих на фотографії з Гаджиєво, цілком ймовірно, є К-84 "Екатеринбург". Цей човен було виведено з активної служби 2020 року, і відтоді він перебуває на базі у відстої — найімовірніше, без озброєння на борту.

З відкритих джерел поки незрозуміло, чи захищені аналогічними антидроновими засобами інші підводні човни Північного флоту, що перебувають у порту.

Українські безпілотники вже неодноразово атакували російські військові кораблі в портах Чорного моря і в акваторії на схід від Криму, а також суднобудівний завод у Санкт-Петербурзі. Однак повідомлень про дронові атаки на військові кораблі, розміщені на Кольському півострові, досі не надходило.

Утім експерти сумніваються, що антидронові сітки зможуть захистити російські підводні човни від далекобійних безпілотників літакового типу, які несуть десятки кілограмів вибухівки, або від морських дронів, які атакують з води. Судячи із зовнішнього вигляду, такі конструкції швидше призначені для захисту від невеликих квадрокоптерів.

Рік тому, 1 червня, українські дрони атакували авіабазу Оленя в Мурманській області. Десятки квадрокоптерів із вибухівкою були заховані в даху російської вантажівки, припаркованої за кілька кілометрів від бази. Саме звідти їх запустили по військових цілях.

Унаслідок атаки було знищено чотири стратегічні бомбардувальники, ще чотири зазнали пошкоджень. Операція, що отримала назву "Павутина", вважається однією з найуспішніших і найвидовищніших атак по російських військових об'єктах від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Експерт із російських військово-морських операцій в Арктиці Крістіан Отланд вважає, що сітки над підводними човнами встановлено саме для запобігання таким атакам.

"Імовірно, мета цих мереж — захистити такі об'єкти від ударів українських FPV-дронів", — сказав Отланд The Barents Observer після вивчення фотографії.

Нагадаємо, раніше схожі захисні сітки були встановлені над стратегічними підводними човнами на військово-морській базі Рибальський на Камчатці — приблизно за 7 400 кілометрів на схід від України.

Аналогічний "захист" було помічено над підводними ракетоносцями класу "Борей", що стоять у порту Тихоокеанського флоту Росії.