Боятся даже на Баренцевом море: атомные подлодки Северного флота РФ накрыли антидроновыми сетками

Фото с военной базы в Гаджиево опрометчиво опубликовало, а потом удалило Мурманское Нахимовское училище.

На снимке с курсантами из Мурманска, который появился 28 мая, за их спинами четко видны российские подводные лодки класса "Дельта-IV» — "Екатеринбург" (слева) и "Верхотурье", обтянутые антидроновыми сетками. На фото обратил внимание The Barents observer.

Это впервые, когда россияне продемонстрировали, что боятся атак на свой Северный флот. Это может свидетельствовать о растущих опасениях, что Украина способна нанести удар по одним из самых ценных стратегических ядерных объектов России.

На снимке, сделанном на фоне группы школьников, видно, что антидроновые сети закрывают носовую часть подводных лодок, включая район торпедных аппаратов и гидроакустических систем, а также рубку и ракетный отсек. При этом по фотографии нельзя определить, защищены ли таким же образом кормовые части кораблей.

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Особый интерес представляет то, что одна из двух подводных лодок класса «Дельта-IV», видимых на фотографии из Гаджиево, по всей вероятности, является К-84 "Екатеринбург". Эта лодка была выведена из активной службы в 2020 году и с тех пор находится на базе в отстое — скорее всего, без вооружения на борту.

Из открытых источников пока неясно, защищены ли аналогичными антидроновыми средствами другие подводные лодки Северного флота, находящиеся в порту.

Украинские беспилотники уже неоднократно атаковали российские военные корабли в портах Черного моря и в акватории к востоку от Крыма, а также судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Однако сообщений о дроновых атаках на военные корабли, размещенные на Кольском полуострове до сих пор не поступало.

Впрочем эксперты сомневаются, что антидроновые сетки смогут защитить российские подлодки от дальнобойных беспилотников самолетного типа, несущих десятки килограммов взрывчатки, или от морских дронов, которые атакуют с воды. Судя по внешнему виду, такие конструкции скорее предназначены для защиты от небольших квадрокоптеров.

Год назад, 1 июня, украинские дроны атаковали авиабазу Оленья в Мурманской области. Десятки квадрокоптеров со взрывчаткой были спрятаны в крыше российского грузовика, припаркованного в нескольких километрах от базы. Именно оттуда их запустили по военным целям.

В результате атаки были уничтожены четыре стратегических бомбардировщика, еще четыре получили повреждения. Операция, получившая название "Паутина", считается одной из самых успешных и зрелищных атак по российским военным объектам с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Эксперт по российским военно-морским операциям в Арктике Кристиан Отланд считает, что сети над подводными лодками установлены именно для предотвращения подобных атак.

"Предположительно, цель этих сетей — защитить такие объекты от ударов украинских FPV-дронов", — сказал Отланд The Barents Observer после изучения фотографии.

Напомним, ранее похожие защитные сети, были установлены над стратегическими подводными лодками на военно-морской базе Рыбачий на Камчатке — примерно в 7 400 километрах к востоку от Украины.

Аналогичная "защита" была замечена над подводными ракетоносцами класса "Борей", стоящими в порту Тихоокеанского флота России.