В РФ боятся атаки БПЛА на подводные лодки: на базе "Рыбачий" развернули антидронные сетки

На военной базе на Дальнем Востоке находятся четыре подводные лодки Российской Федерации. Над причалом субмарин возле пирсов для загрузки ракет установили сетку, которой полностью перекрыли залив.

Related video

В России обеспокоились, что украинские дроны могут атаковать базу подводных лодок на Камчатке. Поэтому там начали устанавливать антидронные сетки. На это обратил внимание OSINT-аналитик MT Anderson.

Он исследовал спутниковые снимки от 2 августа 2025 года, которые демонстрируют ситуацию на базе подводных лодок "Рыбачий" после недавнего землетрясения магнитудой 8,8 балла. По его наблюдениям, только один пирс имеет значительные повреждения — других видимых признаков воздействия землетрясения или цунами нет.

Фото OSINTера показали, что база не пустая. Здесь находятся 4 подводные лодки "Оскар II", "Акула", "Борей" и 1 выведенная из эксплуатации подводная лодка класса "Дельта III", которую, вероятно, переместили со своего старого места, где был поврежден пирс.

"Над причалом подводных лодок возле пирсов для загрузки ракет через залив установлена сетка. Это может быть для маскировки или, скорее всего, для защиты от дронов. Это заставляет меня задуматься — какие стандартные средства противодействия дронов на основных базах подводных лодок США?" — поинтересовался аналитик.

База, где размещены подводные лодки с российским ядерным оружием, расположена в бухте Крашенинникова на Камчатском полуострове РФ.

Землетрясение на Камчатке: пострадала база атомных лодок РФ

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло сверхмощное землетрясение магнитудой более 8 баллов. Его эпицентр находится недалеко от важного объекта в РФ — базы с подводными лодками — ядерными ракетоносцами и ударными субмаринами, вооруженными ракетами, торпедами и ядерным оружием.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что во время землетрясения на Камчатке получила повреждения база российских атомных подводных лодок. По его словам, пострадала причальная зона, что в целом некритично для российского флота.