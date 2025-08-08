В РФ бояться атаки БпЛА на підводні човни: на базі "Рибачий" розгорнули антидронові сітки

На військовій базі на Далекому Сході перебувають чотири підводні човни Російської Федерації. Над причалом субмарин біля пірсів для завантаження ракет встановили сітку, якою повністю перекрили затоку.

У Росії занепокоїлися, що українські дрони можуть атакувати базу підводних човнів на Камчатці. Через це там почали встановлювати антидронові сітки. На це звернув увагу OSINT-аналітик MT Anderson.

Він дослідив супутникові знімки від 2 серпня 2025 року, які демонструють ситуацію на базі підводних човнів "Рибачий" після нещодавнього землетрусу магнітудою 8,8 бала. За його спостереженнями, лише один пірс має значні пошкодження — інших видимих ознак впливу землетрусу чи цунамі немає.

Фото OSINTера показали, що база не порожня. Тут перебувають 4 підводні човни "Оскар II", "Акула", "Борей" та 1 виведений з експлуатації підводний човен класу "Дельта III", який, ймовірно, перемістили зі свого старого місця, де був пошкоджений пірс.

"Над причалом підводних човнів біля пірсів для завантаження ракет через затоку встановлено сітку. Це може бути для маскування або, ймовірніше, для захисту від дронів. Це змушує мене задуматися — які стандартні засоби протидії дронів на основних базах підводних човнів США?" — поцікавився аналітик.

База, де розміщено підводні човни з російською ядерною зброєю, розташована в бухті Крашеніннікова на Камчатському півострові РФ.

Землетрус на Камчатці: постраждала база атомних човнів РФ

Нагадаємо, 30 липня на Камчатці стався надпотужний землетрус магнітудою понад 8 балів. Його епіцентр знаходиться недалеко від важливого об'єкту у РФ — бази з підводними човнами — ядерними ракетоносцями та ударними субмаринами, озброєними ракетами, торпедами і ядерною зброєю.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що під час землетрусу на Камчатці зазнала пошкоджень база російських атомних підводних човнів. За його словами, постраждала причальна зона, що загалом некритично для російського флоту.