Испугались "Паутины": РФ накрывает антидронными сетками атомные субмарины в 7200 км от Украины

Россия начала дополнительно защищать свои стратегические атомные подводные лодки от возможных атак украинских дронов. На Камчатке, за тысячи километров от Украины, над субмаринами — носителями ядерных ракет "Булава" — уже устанавливают специальные антидронные сетки и конструкции.

Об этом сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на материал Naval News. Как пишут аналитики, в последнее время российская армия все активнее пытается обезопасить свои военные объекты от ударов беспилотников. После атак украинских дронов в РФ начали массово устанавливать так называемые "мангалы" — металлические конструкции и сетки, которыми накрывают технику и инфраструктуру. Ранее такие элементы защиты уже замечали на военных заводах, катерах и дизельных подводных лодках, однако теперь подобные укрытия появились даже над атомными субмаринами стратегического назначения.

На новых спутниковых снимках базы российского Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке видно, что специальными сетками прикрыли атомные подводные лодки проектов "Борей" и "Борей-А". Именно эти субмарины являются одними из ключевых элементов ядерного сдерживания РФ, ведь каждая из них может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Атомные подводные лодки "Борей" и "Борей-А", которые на Камчатке накрыли антидроновыми "мангалами" Фото: Defence Express

Судя по снимкам, защитные конструкции накрывают почти всю надводную часть лодок во время стоянки в порту. Аналитики предполагают, что речь идет именно об антидроновой защите, поскольку для маскировки такие сетки практически не подходят и не скрывают сами субмарины от спутникового наблюдения.

Также обращают внимание, что конструкции, вероятно, устанавливают не на сами подводные лодки, а непосредственно на причалы.

"То есть они должны прикрывать субмарины от ударов дронов пока они стоят в порту, а когда надо выйти в море их просто снимают", — отмечают специалисты.

При этом нынешний способ защиты отличается от того, который ранее применили для дизельных субмарин в Балтийском море. В частности, там россияне фактически "обваривали" корпуса лодок жесткими металлическими конструкциями, а также устанавливали пулеметы и прожекторы для борьбы с дронами.

"Сетки, которые установили на "Борей" и "Борей-А" не смогут защитить его от ударов дальнобойных беспилотников. Поэтому они скорее предназначены для защиты от сбросов и FPV-дронов", — говорится в материале.

По мнению аналитиков, само появление подобной защиты свидетельствует о серьезном беспокойстве российской стороны после украинской операции "Паутина". То, что дополнительно укрывать решили даже стратегические носители ядерного оружия, которые расположены примерно в 7200 километрах от Украины в закрытом военном городке, демонстрирует уровень опасений российского командования относительно возможных атак дронов.

Напомним, что 1 июня, в прошлом году, СБУ провела масштабную операцию с применением дронов против российских аэродромов. В результате ударов было повреждено около трети стратегической авиации РФ, которая является носителем крылатых ракет, а общие убытки российской стороне в Украине оценили примерно в 7 миллиардов долларов.

