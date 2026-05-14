Злякалися "Павутини": РФ накриває антидроновими сітками атомні субмарини за 7200 км від України

Росія почала додатково захищати свої стратегічні атомні підводні човни від можливих атак українських дронів. На Камчатці, за тисячі кілометрів від України, над субмаринами — носіями ядерних ракет "Булава" — вже встановлюють спеціальні антидронові сітки та конструкції.

Про це повідомляє український військовий портал Defense Express із посиланням на матеріал Naval News. Як пишуть аналітики, останнім часом російська армія дедалі активніше намагається убезпечити свої військові об’єкти від ударів безпілотників. Після атак українських дронів у РФ почали масово встановлювати так звані "мангали" — металеві конструкції та сітки, якими накривають техніку й інфраструктуру. Раніше такі елементи захисту вже помічали на військових заводах, катерах та дизельних підводних човнах, однак тепер подібні укриття з’явилися навіть над атомними субмаринами стратегічного призначення.

На нових супутникових знімках бази російського Тихоокеанського флоту у Вілючинську на Камчатці видно, що спеціальними сітками прикрили атомні підводні човни проєктів "Борей" та "Борей-А". Саме ці субмарини є одними з ключових елементів ядерного стримування РФ, адже кожна з них може нести до 16 міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава".

Атомні підводні човни "Борей" і "Борей-А", які на Камчатці накрили антидроновими "мангалами" Фото: Defence Express

Судячи зі знімків, захисні конструкції накривають майже всю надводну частину човнів під час стоянки у порту. Аналітики припускають, що йдеться саме про антидроновий захист, оскільки для маскування такі сітки практично не підходять і не приховують самі субмарини від супутникового спостереження.

Також звертають увагу, що конструкції, ймовірно, встановлюють не на самі підводні човни, а безпосередньо на причали.

"Тобто вони мають прикривати субмарини від ударів дронів доки вони стоять у порту, а коли треба вийти у море їх просто знімають", — зазначають фахівці.

При цьому нинішній спосіб захисту відрізняється від того, який раніше застосували для дизельних субмарин у Балтійському морі. Зокрема, там росіяни фактично "обварювали" корпуси човнів жорсткими металевими конструкціями, а також встановлювали кулемети й прожектори для боротьби з дронами.

"Сітки які встановили на "Борей" та "Борей-А" не зможуть захистити його від ударів далекобійних безпілотників. Тому вони радше призначені для захисту від скидів та FPV-дронів", — йдеться в матеріалі.

На думку аналітиків, сама поява подібного захисту свідчить про серйозне занепокоєння російської сторони після української операції "Павутина". Те, що додатково укривати вирішили навіть стратегічні носії ядерної зброї, які розташовані приблизно за 7200 кілометрів від України у закритому військовому містечку, демонструє рівень побоювань російського командування щодо можливих атак дронів.

Нагадаємо, що 1 червня, торік, СБУ провела масштабну операцію із застосуванням дронів проти російських аеродромів. У результаті ударів було пошкоджено близько третини стратегічної авіації РФ, яка є носієм крилатих ракет, а загальні збитки російській стороні в Україні оцінили приблизно у 7 мільярдів доларів.

Також Фокус писав, що ще у 2025 році OSINT-аналітики повідомляли про занепокоєння Росії через можливі атаки українських дронів на базу підводних човнів на Камчатці. Саме через це там почали встановлювати спеціальні антидронові сітки.