Росіяни заявили, що Україна нібито порушила "режим тиші" біля Запорізької АЕС

Стверджується, що "дрон ЗСУ" нібито поранив п'ять російських військовослужбовців. Більше жодних доказів окупанти не надали.

"БПЛА ЗСУ здійснив скидання боєприпасу по співробітниках групи розмінування міністерства оборони Російської Федерації", — йдеться в каналі ЗАЕС у російському месенджері Max. Повідомлення цитує російський "Інтерфакс".

Заявляється, що Збройні сили України "порушили узгоджений МАГАТЕ "режим тиші", введений для ремонту ЛЕП 750 кВ "Дніпровська" Запорізької АЕС.

У повідомленні наголошується, що інцидент стався в перші години дії режиму тиші, введеного для відновлення ЛЕП.

"Те, що сталося, є грубим порушенням наданих українською стороною гарантій безпеки проведення робіт, підтверджених нотою МАГАТЕ від 4 червня 2026 року", — підкреслили на станції, яку контролюють росіяни.

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Уранці 5 червня в МАГАТЕ заявили, що набув чинності режим припинення вогню, організований за посередництва агентства, для проведення ремонтних робіт на ЛЕП "Дніпровська". За даними МАГАТЕ, роботи триватимуть кілька днів.

ЗАЕС отримує електроенергію для власних потреб із правого берега Дніпра, підконтрольного Україні, двома лініями: основною 750 кВ "Дніпровська" і резервною 330 кВ "Феросплавна -1". Лінія "Дніпровська" відключена з кінця березня внаслідок пошкодження опор ліній електропередачі.

Запорізька АЕС — найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000, вона не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.

Станція кілька разів за останній час короткочасно втрачала зовнішнє електропостачання і забезпечувала свої потреби за рахунок дизельних генераторів.

При цьому росіяни наполягають, що ЗАЕС перебуває "у власності РФ", а оператором є АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", засноване АТ "Росенергоатом" (входить до ДК "Росатом").

У Генштабі ЗСУ ситуацію на ЗАЕС не коментували.

Нагадаємо, раніше росіяни вже звинувачували Україну в тому, що вона нібито атакувала Запорізьку АЕС дроном. В Україні це заперечують.

Але член Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову застосував "ядерну риторику", пригрозивши ударами по АЕС України та Європи у відповідь на "атаку" на окуповану Запорізьку АЕС. У ЗСУ навели аргументи проти версії росіян.