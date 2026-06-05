Россияне заявили, что Украина якобы нарушила "режим тишины" у Запорожской АЭС

Утверждается, что "дрон ВСУ" якобы ранил пять российский военнослужащих. Больше никаких доказательств оккупанты не предоставили.

"БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования министерства обороны Российской Федерации", - говорится в канале ЗАЭС в российском мессенджере Max. Сообщение цитирует российский "Интерфакс".

Заявляется, что Вооруженные силы Украины "нарушили согласованный МАГАТЭ "режим тишины", введенный для ремонта ЛЭП 750 кВ "Днепровская" Запорожской АЭС.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для восстановления ЛЭП.

"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года", - подчеркнули на станции, которую контролируют россияне.

Відео дня

Утром 5 июня в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Станция несколько раз за последнее время кратковременно теряла внешнее электроснабжение и обеспечивала свои нужды за счет дизельных генераторов.

При этом россияне настаивают, что ЗАЭС находится "в собственности РФ", а оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

В Генштабе ВСУ ситуацию на ЗАЭС не комментировали.

Напомним, ранее россияне уже обвиняли Украину в том, что она якобы атаковала Запорожскую АЭС дроном. В Украине это отрицают.

Но член Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова применил "ядерную риторику", пригрозив ударами по АЭС Украины и Европы в ответ на "атаку" на оккупированную Запорожскую АЭС. В ВСУ привели аргументы против версии россиян.