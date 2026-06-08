Ескалація триває: Іран офіційно розпочав операцію проти Ізраїлю

Операція вже отримала назву і гасло. Обмін ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем відбувається на тлі спроб Дональда Трампа вмовити обидві сторони цього не робити.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що Повітряно-космічні сили КВІР розпочали операцію "Наср", яка націлена на важливі об'єкти на стратегічних авіабазах Ізраїлю Тель-Ноф і Неватім, повідомляє Clash Report.

Стверджується, що ця операція — це відповідь на ракетний обстріл з боку Ізраїлю. А всі бойові та оперативні підрозділи КВІР перебувають у повній готовності до проведення широкомасштабної стримувальної операції на всіх фронтах і підготували плани дій, які відповідають різним сценаріям дій противника.

Цікаво, що Іран звернувся до Корану, щоб обрати назву для операції та "священну кодову фразу", яка звучить, як "О Хайдар аль-Каррар".

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У перекладі з арабської слово "Наср" означає "божественна допомога". Називаючи операцію "Наср", КВІР заявляє, що їхній успіх гарантований божественним втручанням.

А фраза "О Хайдар аль-Каррар" — це відсилання до Алі ібн Абу Таліба — першого шиїтського імама, зятя і двоюрідного брата пророка Мухаммеда. Він вважається найбільшим воїном в історії ісламу та ідеалом мужності. Прізвисько "Хайдар" (Лев) Алі отримав за свою безстрашність, а "Аль-Каррар" (той, хто невпинно атакує), за свою тактику бою. Вибираючи цей клич кодовою фразою, КСІР дає зрозуміти, що буде битися до кінця, як імам Алі.

Раніше в Ірані заявляли, що атакуватимуть Ізраїль "цілий тиждень".

Тим часом в Ізраїлі повідомили, що збили ракети, запущені Іраном. А ось їхні удари по стратегічних об'єктах досягли цілей. Зазначається, що були вражені нафтохімічні об'єкти на південному заході Ірану в районі Махшахра.

Ринок уже відреагував зростанням цін на нафту.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху проведе засідання кабінету міністрів 8 червня на тлі відновлення бойових дій з Іраном.

Ескалація між Іраном та Ізраїлем — реакція США

Перемир'я на Близькому Сході перебуває під загрозою після того, як Ізраїль завдав удару по Бейруту, а Іран відповів ракетним ударом.

Президент США заявляв, що зателефонує Біньяміну Нетаньяху і закличе його не вживати заходів у відповідь на ракетний удар Ірану.

"Я просто зараз зателефоную Бібі і скажу йому, щоб він не відповідав взаємністю. Кожен із них повеселився. Ізраїль завдав свого удару, і Іран завдав свого удару. Нам не потрібен ще один", — говорив Дональд Трамп.

Він також заявив, що іранські удари "нікому не заподіяли шкоди" і висловив сподівання, що Ізраїль не відповідатиме ударом на удар: "Якщо Бібі завдасть удару у відповідь, все триватиме, як останні 47 років — або останні 3000 років".

При цьому Трамп усе ще впевнений, що дуже близький до остаточної угоди з Іраном: "Це буде хороша угода. Я не хочу, щоб вона зірвалася через те, що відбувається зараз".

Водночас стало відомо, що начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю "наразі затверджує військові плани" і удари по Бейруту триватимуть.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю завдала низку ударів по військових об'єктах у західній і центральній частинах Ірану. Вибухи прогриміли щонайменше у трьох містах — Тегерані, Тебрізі та Ісфахані.

Також Фокус писав, з чого почалася чергова ескалація. 7 червня Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю після двомісячної паузи в бомбардуваннях. КВІР оголосив, що атакував Ізраїль, тому що той атакує Ліван. У Єрусалимі заявляють, що їхньою метою є угруповання "Хезболла".