Эскалация продолжается: Иран официально начал операцию против Израиля

Операция уже получила название и лозунг. Обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем происходит на фоне попыток Дональда Трампа уговорить обе стороны это не делать.

Корпус стражей исламской революции заявил, что Воздушно-космические силы КСИР начали операцию "Наср", которая нацелена на важные объекты на стратегических авиабазах Израиля Тель-Ноф и Неватим, сообщает Clash Report.

Утверждается, что данная операция – это ответ на ракетный обстрел со стороны Израиля. А все боевые и оперативные подразделения КСИР находятся в полной готовности к проведению широкомасштабной сдерживающей операции на всех фронтах и ​​подготовили планы действий, соответствующие различным сценариям действий противника.

Интересно, что Иран обратился к Корану, чтобы выбрать название для операции и "священную кодовую фразу", которая звучит, как "О Хайдар аль-Каррар".

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В переводе с арабского слово "Наср" означает "божественная помощь". Называя операцию "Наср", КСИР заявляет, что их успех гарантирован божественным вмешательством.

А фраза "О Хайдар аль-Каррар" – это отсылка к Али ибн Абу Талибу — первому шиитскому имаму, зятю и двоюродному брату пророка Мухаммеда. Он считается величайшим воином в истории ислама и идеалом мужества. Прозвище "Хайдар" (Лев) Али получил за свое бесстрашие, а "Аль-Каррар" (неустанно атакующий), за свою тактику боя. Выбирая этот клич кодовой фразой, КСИР дает понять, что будет сражаться до конца, как имам Али.

Ранее в Иране заявляли, что будут атаковать Израиль "целую неделю".

Тем временем в Израиле сообщили, что сбили ракеты запущенные Ираном. А вот их удары по стратегическим объектам достигли целей. Отмечается, что были поражены нефтехимические объекты на юго-западе Ирана в районе Махшахра.

Рынок уже отреагировал ростом цен на нефть.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проведет заседание кабинета министров 8 июня на фоне возобновившихся боевых действий с Ираном.

Эскалация между Ираном и Израилем – реакция США

Перемирие на Ближнем Востоке находится под угрозой после того, как Израиль нанес удар по Бейруту, а Иран ответил ракетным ударом.

Президент США заявлял, что позвонит Биньямину Нетаньяху и призовет его не принимать ответных мер на ракетный удар Ирана.

"Я прямо сейчас позвоню Биби и скажу ему, чтобы он не отвечал взаимностью. Каждый из них повеселился. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой удар. Нам не нужен еще один", — говорил Дональд Трамп.

Он также заявил, что иранские удары "никому не причинили вреда" и выразил надежду, что Израиль не будет отвечать ударом на удар: "Если Биби нанесет ответный удар, все будет продолжаться, как последние 47 лет — или последние 3000 лет".

При этом Трамп все еще уверен, что очень близок к окончательному соглашению с Ираном: "Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас".

При этом стало известно, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля "в данный момент утверждает военные планы" и удары по Бейруту продолжатся.

Напомним, Армия обороны Израиля нанесла ряд ударов по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. Взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах — Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Также Фокус писал с чего началась очередная эскалация. 7 июня Иран запустил баллистические ракеты по Израилю после двухмесячной паузы в бомбардировках. КСИР объявил, что атаковал Израиль, потому что тот атакует Ливан. В Иерусалиме заявляют, что их целью является группировка "Хезболла".