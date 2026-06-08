Несмотря на призывы Трампа: Израиль в ответ атаковал баллистическими ракетами Иран (видео)

Армия обороны Израиля нанесла ряд ударов по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. Взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах — Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Корпус стражей исламской революции заявил, что израильские военные якобы применили во время атаки "баллистические ракеты воздушного базирования". Об этом пишет CNN со ссылкой на данные местных медиа.

Информации о последствиях атаки официальный Тегеран на момент публикации не обнародовал.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило под утро, что в провинции Аль-Хардж звучат сирены, писало израильское издание Ynet. Сирены также включили в районе американской военной базы "Принц Султан".

Что предшествовало

В воскресенье, 7 июня, Иран запустил баллистические ракеты по Израилю после двухмесячной паузы в бомбардировках. КСИР объявил, что совершил ракетную атаку против Израиля осуществлено из-за обстрелов Иерусалимом территории Ливана.

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После обстрела Израиль пообещал осуществить ответную атаку. Президент США Дональд Трамп, комментируя возобновление бомбардировок, заявил, что планирует срочно позвонить израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху и призвать его отказаться от ударов по Ирану, писало издание Axios. Тегеран взамен Трамп призвал прекратить атаку и вернуться за стол переговоров.

Напомним, 7 июня газета Financial Times сообщала, что США планируют передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе.

На днях также CENTCOM информировал об ударах по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива.