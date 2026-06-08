Попри заклики Трампа: Ізраїль у відповідь атакував балістичними ракетами Іран (відео)

Армія оборони Ізраїлю завдала низки ударів по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи прогриміли щонайменше у трьох містах — Тегерані, Тебрізі та Ісфахані.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що ізраїльські військові нібито застосували під час атаки "балістичні ракети повітряного базування". Про це пише CNN з посиланням на дані місцевих медіа.

Інформації щодо наслідків атаки офіційний Тегеран на момент публікації не оприлюднював.

Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило під ранок, що в провінції Аль-Хардж лунають сирени, писало ізраїльське видання Ynet. Сирени також увімкнули в районі американської військової бази "Принц Султан".

Що передувало

У неділю, 7 червня, Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю після двомісячної паузи у бомбардуваннях. КВІР оголосив, що здійснив ракетну атаку проти Ізраїлю здійснено через обстріли Єрусалимом території Лівану.

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Після обстрілу Ізраїль пообіцяв здійснити атаку у відповідь. Президент США Дональд Трамп, коментуючи відновлення бомбардувань, заявив, що планує терміново зателефонувати до ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміну Нетаньягу і закликати його відмовитися від ударів по Ірану, писало видання Axios. Тегеран натомість Трамп закликав припинити атаку і повернутися за стіл переговорів.

Нагадаємо, 7 червня газета Financial Times повідомляла, що США планують передати активи Ірану союзникам у Перській затоці.

Днями також CENTCOM інформував про удари по військових об'єктах Ірану у районі Ормузької протоки.