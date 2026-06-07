США планують передати активи Ірану союзникам у Перській затоці, — FT

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість використання заморожених іранських активів для компенсації збитків союзникам Вашингтона в Перській затоці, які постраждали від атак Тегерана. Ініціатива з’явилася на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

США розглядають можливість спрямування частини цих активів на відновлення та ремонт інфраструктури країн Перської затоки. Ідею просуває міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Financial Times.

Бессент доручив своїй команді оцінити масштаби збитків, завданих союзникам США в регіоні. Йдеться насамперед про Кувейт і Бахрейн, які останнім часом стали цілями іранських ракетних і безпілотних атак.

Міністерство фінансів США має намір використати всі доступні інструменти для того, щоб іранські активи могли бути спрямовані на підтримку союзників Вашингтона та фінансування відбудови після завданих руйнувань.

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За кордоном можуть бути заморожені до 100 млрд доларів іранських активів. Саме питання доступу до цих коштів залишається одним із головних каменів спотикання у переговорах між США та Іраном щодо можливого врегулювання конфлікту.

Напередодні радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що досягнення мирної угоди значною мірою залежить від розблокування приблизно 24 млрд доларів іранських активів, заморожених Сполученими Штатами. За його словами, це питання стало ключовим тестом довіри між Тегераном і Вашингтоном.

Водночас переговори між сторонами поки що не дали прориву. На цьому тлі військова напруга продовжує зростати. Цього тижня Іран випустив ракети по американських базах у Кувейті та Бахрейні. Частину з них вдалося перехопити, однак атаки ще більше ускладнили дипломатичний процес.

Крім того, Центральне командування США повідомило про знищення кількох іранських ударних безпілотників, які, за оцінкою американських військових, становили загрозу для судноплавства в Ормузькій протоці. Також американські сили завдали ударів по іранських радіолокаційних об'єктах на узбережжі. Ситуація додатково ускладнюється через фактичне блокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, що Сполучені Штати завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Американські військові заявили, що цілями стали об'єкти, пов'язані з ракетною програмою та безпілотниками Тегерана. Після атак Іран пригрозив відповіддю та звинуватив Вашингтон у порушенні міжнародного права.

Раніше ми також інформували, що Іран завдав удару по території Кувейту, внаслідок чого десятки людей отримали поранення. Під час атаки були пошкоджені об'єкти інфраструктури, зокрема аеропорт. Влада Кувейту заявила про посилення заходів безпеки та координацію дій із союзниками.