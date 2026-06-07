США планируют передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе, — FT

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность использования замороженных иранских активов для компенсации ущерба союзникам Вашингтона в Персидском заливе, которые пострадали от атак Тегерана. Инициатива появилась на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

США рассматривают возможность направления части этих активов на восстановление и ремонт инфраструктуры стран Персидского залива. Идею продвигает министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Financial Times.

Бессент поручил своей команде оценить масштабы ущерба, нанесенного союзникам США в регионе. Речь идет прежде всего о Кувейте и Бахрейне, которые в последнее время стали целями иранских ракетных и беспилотных атак.

Министерство финансов США намерено использовать все доступные инструменты для того, чтобы иранские активы могли быть направлены на поддержку союзников Вашингтона и финансирование восстановления после нанесенных разрушений.

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За рубежом могут быть заморожены до 100 млрд долларов иранских активов. Именно вопрос доступа к этим средствам остается одним из главных камней преткновения в переговорах между США и Ираном о возможном урегулировании конфликта.

Накануне советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что достижение мирного соглашения в значительной степени зависит от разблокирования примерно 24 млрд долларов иранских активов, замороженных Соединенными Штатами. По его словам, этот вопрос стал ключевым тестом доверия между Тегераном и Вашингтоном.

В то же время переговоры между сторонами пока не дали прорыва. На этом фоне военное напряжение продолжает расти. На этой неделе Иран выпустил ракеты по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Часть из них удалось перехватить, однако атаки еще больше осложнили дипломатический процесс.

Кроме того, Центральное командование США сообщило об уничтожении нескольких иранских ударных беспилотников, которые, по оценке американских военных, представляли угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Также американские силы нанесли удары по иранским радиолокационным объектам на побережье. Ситуация дополнительно осложняется из-за фактической блокировки Ормузского пролива.

Напомним, что Соединенные Штаты нанесли удары по ряду военных объектов Ирана на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные заявили, что целями стали объекты, связанные с ракетной программой и беспилотниками Тегерана. После атак Иран пригрозил ответом и обвинил Вашингтон в нарушении международного права.

Ранее мы также информировали, что Иран нанес удар по территории Кувейта, в результате чего десятки людей получили ранения. Во время атаки были повреждены объекты инфраструктуры, в частности аэропорт. Власти Кувейта заявили об усилении мер безопасности и координации действий с союзниками.