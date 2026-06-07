Після двох місяців паузи: Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, деталі (відео)

Ввечері проти 7 червня у низці районів Ізраїлю оголошено повітряну тривогу через пуски балістичних ракет з боку Ірану. Наразі повідомляється про пуски від 4 до 10 засобів озброєння, а також про можливі нові запуски.

Востаннє Тегеран здійснював пуски балістичних ракет у напрямку Ізраїлю вночі та вдень проти 8 квітня. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Станом на 22:40 за місцевим часом, у низці районів півночі Ізраїлю оголошено повітряну тривогу. Командування тилу ЦАХАЛ просить мешканців перейти в укриття через ракетну загрозу.

За повідомленнями ЦАХАЛ, наразі ППО перехопила всі балістичні ракети, які летіли з боку Ірана. Також є інформація про здійснення повторних пусків у бік Ізраїлю.

Ввечері 7 червня в Ізраїлі оголошено повітряну тривогу через пуски ракет Фото: скриншот

Згодом у іранських ЗМІ з'явилася заява штабу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про причину атаки по Ізраїлю. У ньому зазначено, що ракетну атаку проти Ізраїлю здійснено через обстріли Єрусалимом території Лівану.

Відео дня

"Незважаючи на попередні попередження, сіоністський режим [так пропаганда Ірану називає владу Ізраїлю — ред.] перейшов усі червоні лінії та, посилюючи свої атаки на півдні Лівану, націлився на район Дах'я в Бейруті", — вказано у заяві, яку цитує Clash Report.

Тим часом глава МЗС Ірану у своєму Х оприлюднив фото. У своєму дописі були вказані два прапори — іранський та ліванський, підтверджуючи солідарність з Ліваном.

У відповідь на такі заяви міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір різко відреагував на дії Тегерану. У своєму дописі в X він написав, що Тегеран "має палати сьогодні вночі".

Ітамар Бен-Гвір відреагував на іранську атаку Фото: X (Twitter)

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран здійснив атаку країн Перської затоки. Внаслідок іранських атак на Кувейт загинула одна людина, щонайменше 63 дістали поранення, а міжнародний аеропорт зруйнували після того, як його відкрили знову кілька днів тому.

Згодом стало відомо, що військові США бомбардували об'єкти Ірану. У ніч на 6 червня американські військові здійснили серію ударів по іранських об'єктах, що відбулося на тлі перемир'я та переговорів з Тегераном.