Після двох місяців паузи: Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, деталі (відео)
Ввечері проти 7 червня у низці районів Ізраїлю оголошено повітряну тривогу через пуски балістичних ракет з боку Ірану. Наразі повідомляється про пуски від 4 до 10 засобів озброєння, а також про можливі нові запуски.
Востаннє Тегеран здійснював пуски балістичних ракет у напрямку Ізраїлю вночі та вдень проти 8 квітня. Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Станом на 22:40 за місцевим часом, у низці районів півночі Ізраїлю оголошено повітряну тривогу. Командування тилу ЦАХАЛ просить мешканців перейти в укриття через ракетну загрозу.
За повідомленнями ЦАХАЛ, наразі ППО перехопила всі балістичні ракети, які летіли з боку Ірана. Також є інформація про здійснення повторних пусків у бік Ізраїлю.
Згодом у іранських ЗМІ з'явилася заява штабу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про причину атаки по Ізраїлю. У ньому зазначено, що ракетну атаку проти Ізраїлю здійснено через обстріли Єрусалимом території Лівану.
"Незважаючи на попередні попередження, сіоністський режим [так пропаганда Ірану називає владу Ізраїлю — ред.] перейшов усі червоні лінії та, посилюючи свої атаки на півдні Лівану, націлився на район Дах'я в Бейруті", — вказано у заяві, яку цитує Clash Report.
Тим часом глава МЗС Ірану у своєму Х оприлюднив фото. У своєму дописі були вказані два прапори — іранський та ліванський, підтверджуючи солідарність з Ліваном.
У відповідь на такі заяви міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір різко відреагував на дії Тегерану. У своєму дописі в X він написав, що Тегеран "має палати сьогодні вночі".
Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран здійснив атаку країн Перської затоки. Внаслідок іранських атак на Кувейт загинула одна людина, щонайменше 63 дістали поранення, а міжнародний аеропорт зруйнували після того, як його відкрили знову кілька днів тому.
Згодом стало відомо, що військові США бомбардували об'єкти Ірану. У ніч на 6 червня американські військові здійснили серію ударів по іранських об'єктах, що відбулося на тлі перемир'я та переговорів з Тегераном.