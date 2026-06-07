После двух месяцев паузы: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, детали (видео)

Вечером 7 июня в ряде районов Израиля объявлена воздушная тревога из-за пусков баллистических ракет со стороны Ирана. Сейчас сообщается о пусках от 4 до 10 средств вооружения, а также о возможных новых запусках.

Последний раз Тегеран осуществлял пуски баллистических ракет в направлении Израиля ночью и днем 8 апреля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По состоянию на 22:40 по местному времени, в ряде районов севера Израиля объявлена воздушная тревога. Командование тыла ЦАХАЛ просит жителей перейти в укрытие из-за ракетной угрозы.

По сообщениям ЦАХАЛ, сейчас ПВО перехватила все баллистические ракеты, которые летели со стороны Ирана. Также есть информация об осуществлении повторных пусков в сторону Израиля.

Вечером 7 июня в Израиле объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет Фото: скриншот

Впоследствии в иранских СМИ появилось заявление штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о причине атаки по Израилю. В нем указано, что ракетная атака против Израиля осуществлена из-за обстрелов Иерусалимом территории Ливана.

Відео дня

"Несмотря на предыдущие предупреждения, сионистский режим [так пропаганда Ирана называет власти Израиля — ред.] перешел все красные линии и, усиливая свои атаки на юге Ливана, нацелился на район Дахья в Бейруте", — указано в заявлении, которое цитирует Clash Report.

Тем временем глава МИД Ирана в своем Х обнародовал фото. В своей заметке были указаны два флага — иранский и ливанский, подтверждая солидарность с Ливаном.

В ответ на такие заявления министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир резко отреагировал на действия Тегерана. В своей заметке в X он написал, что Тегеран "должен пасть сегодня ночью".

Итамар Бен-Гвир отреагировал на иранскую атаку Фото: X (Twitter)

Ранее Фокус сообщал о том, как Иран совершил атаку стран Персидского залива. В результате иранских атак на Кувейт погиб один человек, по меньшей мере 63 получили ранения, а международный аэропорт разрушили после того, как его открыли снова несколько дней назад.

Впоследствии стало известно, что военные США бомбили объекты Ирана. В ночь на 6 июня американские военные совершили серию ударов по иранским объектам, что произошло на фоне перемирия и переговоров с Тегераном.