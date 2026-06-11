"Бл***я організація" із секретними даними: журналісти знайшли таємний канал ЗС РФ

Група в Telegram була хоч і таємною, але відкритою. І в ній протягом року публікували посилання на відеоконференції в "Яндекс Телеміст" для начальників штабів і офіцерів управління 143-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

Журналісти ASTRA виявили відкриту групу в Telegram під назвою "Бл***дская организация", в якій протягом року щодня публікувалися секретні розпорядження штабу 5-ї армії Росії. Перш ніж повідомлення перестали оновлюватися, там публікувалося багато всього цікавого і явно не призначеного для сторонніх очей.

У групі публікувалися окремі списки військовослужбовців, таблиці комплексів відеоспостереження, заявки на видачу боєприпасів, таблиці з логінами, паролями, і навіть ключами двофакторної аутентифікації для перегляду стрімів з БПЛА для командирів підрозділів.

Фото: ASTRA Фото: ASTRA Фото: ASTRA

Окремо в чаті містилося кодування річок у Запорізькій і Донецькій областях ("Верхня Терса" — "Ангара", "Гайчур" — "Волга", "Мокрі Яли" — "Нева", "Янчур" — "Єнісей"). І в повідомленні вимагали терміново довести ці умовні позначення до командирів, оскільки їх могли використати під час перемовин аудіо- та відеозв'язком.

Відео дня

У каналі публікувалися позивні, завдання та оголошення про групові зустрічі онлайн Фото: ASTRA

У серпні 2025 року учасникам групи надійшло розпорядження штабу 5-ї армії, підписане т.в.о. начальника штабу полковником Дмитром Литвиновим і начальником відділу безпілотних систем армії полковником Серіком Жунусовим.

Там було сказано, що штурмові підрозділи зазнають втрат через недостатнє постачання і низьку ефективність застосування роботизованих систем. Окремим пунктом командування наказало оснащувати автоматизовані візки терміналами Starlink і регулярно доповідати про їхню наявність.

У групі також публікувалося секретне розпорядження штабу 5-ї армії з оперативного маскування на Часівському напрямку від 7 грудня 2025 року, де підрозділам наказано створювати хибні військові об'єкти та імітувати їхню діяльність, щоб вводити українську розвідку в оману. Для правдоподібності було наказано імітувати життя на несправжніх позиціях, зокрема рух особового складу, в'їзд і виїзд автомобілів командування, дим від польових кухонь тощо.

Росіяни відкрито публікували секретну інформацію Фото: ASTRA

Також штаб вимагав надсилати фото і відео несправжніх об'єктів так, щоб вони виглядали як прихована зйомка місцевих жителів із проукраїнськими поглядами, які нібито передають інформацію українським спецслужбам.

У документі перераховані конкретні частини російської армії: 127-а мотострілецька дивізія; 394-й мотострілецький полк; 218-й танковий полк; 1171-й зенітний ракетний полк; 872-й самохідний артилерійський полк, а також конкретні райони імітаційних заходів із зазначенням координат.

Серед повідомлень було також розпорядження штабу з інформаційного протиборства, згідно з яким російське командування оцінювало інформаційну обстановку на Времевському напрямку як "складну" і наказало організувати психологічні операції проти українських підрозділів, включно з регулярним скиданням агітаційних листівок із безпілотників на позиції ЗСУ.

Журналісти виявили безліч секретної інформації Фото: ASTRA

Було в групі й розпорядження про організацію розвідувальних заходів на окупованих територіях, підписане начальником розвідки армії полковником А. Умрихіним.

Від російських військових також вимагалося проводити радіоігри — це заздалегідь підготовлені фальшиві радіообміни між російськими підрозділами. У документі по хвилинах було розписано, які повідомлення мають передавати в ефір командири полків і розвідувальних підрозділів. Подібні заходи використовуються для введення противника в оману і формування хибної картини дій військ для засобів радіорозвідки.

Канал "Бл***дская организация" проіснував рік і повідомлення там з'являлися до 4 травня, поки адміни не зрозуміли, що до бесіди стали додаватися сторонні. Канал, нагадаємо, був відкритим і загальнодоступним.

"Хто додаються, хто такі? З якою метою тут? Потім починаються незрозумілі історії з даними, що витікають, зламаними акаунтами. Безпека понад усе", — написав власник відкритої групи. Зараз нових повідомлень там немає.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про смерть одного з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", пов'язаного з підрозділом "Эскадрон" 18-ї загальновійськової армії РФ. Там окупанти звітували про наслідки "полювання" на цивільних у Херсонській області.

А днями від вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі міг загинути постачальник ракет на арсенали ГРАУ Міноборони РФ.