Рух перекрито: Сальдо повідомив про нові пошкодження мостів поблизу Чонгара
Мости в напрямку Чонгара знову зазнали атаки. Рух у бік автомобільного пункту пропуску "Джанкой" на тимчасово окупованій території Херсонської області перекрито.
У ніч на суботу, 13 червня, було здійснено обстріл мостів на ТОТ у Херсонській області. Про це повідомив призначений окупантами так званий "губернатор" Володимир Сальдо.
За його словами, після удару по мостах рух у бік АПП "Джанкой" перекрито.
Крім того, пошкодження зазнав міст, що з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою. Рух на цьому об'єкті здійснюється в реверсивному режимі.
Пізніше Сальдо уточнив, що в Чонгарі було пошкоджено залізничний міст, а на автодорозі Генічеськ – Стрілкове пошкоджено мостове полотно через протоку Промоїна.
У соцмережах росіяни скаржаться, що Чонгар наразі закритий для всіх видів транспорту. Легкові автомобілі розвертають біля Новоолексіївки та направляють в об’їзд через Армянськ.
Українське командування поки що не коментувало інформацію про удари по мостах.
Удари по Чонгарському мосту
7 червня безпілотники атакували Чонгарський міст, який російські війська використовують для логістичного сполучення з окупованим Кримом.
9 червня міст зазнав повторного удару. Як повідомив "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, об’єкт знову було пошкоджено, через що рух транспорту довелося призупинити.
Міст зазнав серйозних пошкоджень і став повністю непридатним для руху транспорту, повідомив 11 червня командир 1 ОШП Дмитро "Перун" Філатов. Російські війська змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання через Крим.
"Фокус" повідомляв, що в ніч на 11 червня було завдано ударів по 50 вантажівках Збройних сил Російської Федерації. Також бійці 1-го ОШБ завдали ударів по мостах поблизу Армянська та Чонгара.