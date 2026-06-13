Движение перекрыто: Сальдо заявил о новом повреждении мостов возле Чонгара

Мосты в направлении Чонгара в очередной раз были атакованы. Движение в сторону автомобильного пункта пропуска "Джанкой" на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыто.

В ночь на субботу, 13 июня, были атакованы мосты на ВОТ Херсонской области. Об этом заявил назначенный оккупантами т.н. "губернатор" Владимир Сальдо.

По его словам, после удара по мостам движение в сторону АПП "Джанкой" перекрыто.

Кроме того, повреждения получил мост, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. Движение на этом объекте запущено в реверсивном режиме.

Позже Сальдо уточнил, что в Чонгаре был поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина.

В пабликах россияне жалуются, что Чонгар сейчас закрыт для всех видов транспорта. Легковые автомобили разворачивают у Новоалексеевки и направляют в объезд через Армянск.

Відео дня

Украинское командование информацию об ударах по мостам пока не комментировало.

Удары по Чонгарскому мосту

7 июня Чонгарский мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом, атаковали беспилотники.

9 июня мост подвергся повторному удару. Как сообщил "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, объект снова был поврежден, из-за чего движение транспорта пришлось приостановить.

Мост получил критические повреждения и стал полностью непригоден для движения транспорта, сказал 11 июня командир 1 ОШП Дмитрий "Перун" Филатов. Российские войска вынуждены менять логистику и искать новые маршруты снабжения через Крым.

Фокус писал, что в ночь на 11 июня были нанесены удары по 50 грузовикам Вооруженных сил Российской Федерации. Также бойцы 1 ОШБ отработали по мостам под Армянском и Чонгаром.