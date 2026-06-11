ВСУ показали серию ударов по 50 грузовикам РФ под Армянском: уничтожено 5 мостов (видео)

В ночь на 11 июня было нанесено удары по 50 грузовикам Вооруженных сил Российской Федерации и полностью уничтожен мост, который уже не подлежит восстановлению, рассказал командир 1 ОШП Дмитрий Филатов. Командир опубликовал видео с подборкой ударов, нанесенных дронами Fire Point. На записи — серия беспрепятственных попаданий по военным целям противника.

Украинские военные нанесли удары по мостам в Армянске, поскольку получили соответствующее "предложение" от российского комбрига, пояснил Филатов. Благодаря серии отработок операторы 1 ОШП, 475 ОШП и ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили мосты на Крымском перешейке, но на сегодняшний день сохранился еще один участок, за которым пристально следят, сказал командир 1 ОШБ им. Дмитрия Коцюбайла. После этого из-за "сложной обстановки" произошел инцидент с командиром одного из батальонов 37-й мотострелковой бригады ВС РФ Бато Мункуевым: он "ушел из жизни", слышно на видео.

В ночь на 11 июня стало известно о скоплении большого количества грузовиков (около 50), которые везли топливо и боеприпасы.

Відео дня

"Часть из них была уничтожена", — сказал Филатов.

Выяснилось, что мосты под Армянском и Чонгаром — это работа именно 1 ОШБ. По другим точкам действовали операторы центра "Альфа" СБУ и другие. Удары наносились после получения информации о передвижениях противника, о переброске личного состава, военной техники и вооружения. Информацию анализируют и только после этого наносят концентрированный удар, пояснил военный.

"Все эти удары и операции планируются в объединенном центре многодоменных операций. Центр работает круглосуточно, проводится обширный анализ и обработка информации, поступающей от противника", — добавил он.

На последних кадрах записи был запечатлен командир 475 ОШП "Code 9.2" Александр Настенко по прозвищу "Флинт", который подчеркнул, что "по крымским мостам уже всё ясно", и предупредил, что "работа будет продолжаться".

Удары по Крыму — подробности

Отметим, что о начале ударов по мостам в Чонгаре стало известно в начале лета, 7 июня. Об атаке сообщил представитель оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо подтвердил воздушную атаку, заявил об ограничении движения и о том, что перекрывается КПП "Джанкой". Тем временем атаки продолжились: 9 июня произошел еще один удар по Чонгару. На фото и видео с места событий показали полотно моста с почти сквозными пробоинами после попаданий. Уже 11 июня командир 1 ОШП Дмитрий "Перун" Филатов в эфире "Суспільне" сказал, что мост непригоден для использования.

Между тем в мае и в начале июня бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" показали кадры из оккупированного Мариуполя и пояснили, что берут под огневой контроль трассу на Геническ и Джанкой.

Напоминаем, что 11 июня агентство Reuters опубликовало интервью с командующим СБС Робертом Бровди, который рассказал, когда Украина на 100% изолирует оккупированный Крым.