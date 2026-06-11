ЗСУ показали серійні удари по 50 вантажівках РФ біля Армянська: знищили 5 мостів (відео)

В ніч на 11 червня влучили по 50 вантажівках Збройних сил Російської Федерації та повністю знищили міст, який вже не піддається відновленню, розповів командир 1 ОШП Дмитро Філатов. Командир опублікував відео з підбіркою ударів, які завдали дронами Fire Point. На записі — серія безперешкодних влучань по військових цілях противника.

Українські військові завдали ударів по мостах в Армянську, бо почули відповідну "пропозицію" від російського комбрига, пояснив Філатов. Завдяки серії відпрацювань оператори 1 ОШП, 475 ОШП і ЦСО "Альфа" СБУ знищили мости на Кримському перешийку, але на сьогодні збереглась ще одна ділянка, за якою пильно стежать, сказав командир 1 ОШБ ім. Дмитра Коцюбайла. Після цього через "складну обстановку" стався інцидент з командиром одного з батальйонів 37-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Бато Мункуєвми, який розстався з життям, чути на відео.

В ніч на 11 червня стало відомо про концентрацію великої кількості вантажівок (близько 50), які везли пальне та боєкомплект.

Відео дня

"Якась частина з них була знищена", — сказав Філатов.

З'ясувалось, що мости під Армянськом та Чонгаром — це робота саме 1 ОШБ. По інших точках відпрацювали оператори центру "Альфа" СБУ та інші. Удари завдавали після отримання інформації про пересування противника, про перекидання особового складу, військової техніки та озброєння. Інформацію аналізують і лише після цього завдають концентрований удар, пояснив військовий.

"Всі ці ураження, операції плануються в спільному центрі мультидоменних операцій. Центр працює безперервно, проводиться великий обсяг аналізу, обробки цієї інформації, яка надходить від противника", — додав він.

Останні кадри запису показали командира 475 ОШП "Code 9.2" Олександра Настенка "Флінта", який наголосив, що "по кримських мостах уже все зрозуміло", і попередив, що "робота буде продовжуватись".

Удари по Криму — деталі

Зазначимо, про початок ударів по мостах на Чонгарі стало відомо на початку літа, 7 червня. Про атаку повідомив представник окупаційної адміністрації у Херсонській області Володимир Сальдо. Сальдо підтвердив повітряну атаку, заявив про обмеження руху і про те, що перекривається КП "Джанкой". Тим часом атаки продовжились: 9 червня стався ще один удар по Чонгару. На фото та відео з місця подій показали полотно мосту з майже наскрізними пробоїнами після влучань. Вже 11 червня командир 1 ОШП Дмитро "Перун" Філатов у ефірі "Суспільне" сказав, що міст непридатний для використання.

Тим часом у травні й на початку червня бійці 1 корпусу НГУ "Азов" показали кадри з окупованого Маріуполя і пояснили, що беруть під вогневий контроль трасу на Генічеськ та Джанкой.

Нагадуємо, 11 червня агентство Reuters опублікувало інтерв'ю з командувачем СБС Робертом Бровді, який сказав, коли Україна на 100% ізолює окупований Крим.