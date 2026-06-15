Подвійний вибух: чому звук "Циркона" гучніший, ніж у "Кинджала" та "Іскандера"

"Циркон", російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета морського базування, що має довжину 10 метрів і боєголовку вагою всього 90 кг, видає звук, який набагато гучніший і сильніший, ніж у "Іскандера" або "Шахеда" під час вибуху.

Під час останнього обстрілу Києва, що стався вночі 15 червня, російська армія застосувала шість "Цирконів", а 2 червня — вісім, що свідчить про початок їхнього систематичного використання Росією, пише Defence Express. Під час вибуху вони видають характерний подвійний звук, який кияни могли чути, навіть перебуваючи в укриттях.

При цьому, зазначають експерти видання, такий гучний звук не відповідає бойовій частині, що використовується в цій ракеті, вага якої становить від 90 до 120 кг. Причому з цієї маси на частку самого вибухового речовини, окфолу, припадає всього 50 кг.

За своїми розмірами боєголовка "Циркону" ближча до подвоєної боєголовки "Шахеда", яка важить саме близько 90 кг, ніж до боєголовки балістичної ракети 9М723 ОТРК "Іскандер", крилатих ракет Х-101 і "Калібра".

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Цьому явищу є пояснення.

"Справа в тому, що "Циркон" під час атаки на ціль розвиває надзвукову швидкість, і під час польоту за ракетою утворюється так званий "конус Маха" — звукові хвилі не встигають поширюватися попереду об'єкта і формують ударну хвилю у вигляді конуса. Цей ефект також можна почути під час польоту будь-якого надзвукового об'єкта, наприклад, винищувача або аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Інші гучні звуки — підрив бойової частини ракети або її руйнування після перехоплення зенітною ракетою ЗРК Patriot. Водночас за окремі вибухи іноді можуть сприйматися запуск зенітної ракети та її перехід на надзвукову швидкість, тобто утворення ще одного "конуса Маха", — йдеться в матеріалі DE.

Раніше ГУР Міністерства оборони України повідомляло, що щомісяця Росія виробляє лише три "Циркони", проте у травні 2026 року запаси становили до 230 одиниць.

На початку червня аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляной зазначав, що Росія переобладнала ракети "Циркон" під установки "Бастіон", які раніше запускали ракети "Онікс" з Криму, а тепер їх перевели до Курська. Відтепер час підльоту до Києва скоротився до 3-6 хвилин, і у засобів ППО залишається занадто мало часу на реагування. Крім того, зазначається, що ракета має високу точність.

Їх можна збити за допомогою ЗРК Patriot, але комплекс має перебувати в бойовій готовності на певних позиціях. Проблема полягає в тому, що ЗСУ мають дефіцит протиракетних засобів.

Нагадаємо, як можна протистояти "Цирконам".

Також повідомлялося, що у квітні в Росії помер конструктор гіперзвукових ракет "Циркон" Олександр Леонов.