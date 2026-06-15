Сдвоенный взрыв: почему звук "Циркона" громче, чем у "Кинжала" и "Искандера"

"Циркон", российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета морского базирования, имея длину 10 метров и боевую часть весом всего 90 кг, издает звук, который намного громче и сильнее, чем у "Искандера" или "Шахеда" при взрыве.

Во время последнего обстрела Киева, который пришелся на ночь 15 июня, российская армия использовала шесть "Цирконов", а 2 июня — восемь, что говорит о начале их методического использования РФ, пишет Defence Express. При взрыве они издают характерный удвоенный звук, который киевляне могли слышать, даже находясь в укрытиях.

При этом, отмечают эксперты издания, такой громкий звук не соответствует боевой части, используемой в этой ракете, вес которой составляет от 90 до 120 кг. Причем из этой массы на долю самой взрывчатки, окфола приходится всего 50 кг.

По своему размеру БЧ "Циркона" ближе к удвоенной боевой части "Шахеда", которая как раз весит около 90 кг, чем к БЧ баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", крылатых ракет Х-101 и "Калибр".

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Этому явлению существует объяснение.

"Все дело в том, что "Циркон" при атаке на цель имеет сверхзвуковую скорость и при полете за ракетой образуется так называемый "Конус Маха" — звуковые волны не успевают распространяться впереди объекта и формируют ударную волну в виде конуса. Этот эффект также можно услышать во время полета любого сверхзвукового объекта, например, истребителя, или аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Другие громкие звуки — подрыв боевой части ракеты или ее разрушение после перехвата зентиной ракетой ЗРК Patriot. В то же время, за отдельные взрывы иногда могут восприниматься пуск зенитной ракеты и ее переход на сверхзвуковую скорость, то есть образование еще одного "Конуса Маха"", — говорится в материале DE.

Ранее ГУР Минобороны Украины сообщало, что ежемесячно Россия прозизводит всего три "Циркона" в месяц, однако в мае 2026 года запасы составили до 230 штук.

В начале июня аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной говорил о том, что РФ переделала ракеты "Циркон" под установки "Бастион", которые ранее стреляли "Ониксами" из Крыма, а теперь их перевели под Курск. Отныне время подлета к Киеву сократилось до 3-6 минут, и у средств ПВО остается слишком мало времени на реагирование. Кроме того, отмечается, что ракета имеет высокую точность.

Их можно сбить ЗРК Patriot, но комплекс должен стоять наготове на определенных позициях. Проблема заключается в том, что у ВСУ — дефицит противоракет.

Напомним, как можно противостоять "Цирконам".

Также сообщалось, что в апреле в РФ умер конструктор гиперзвуковых ракет "Циркон" Александр Леонов.