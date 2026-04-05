В РФ умер конструктор гиперзвуковых ракет "Циркон" Александр Леонов: подробности

В России умер ведущий российский конструктор и инженер Александр Леонов. Он был одним из создателей ракет типа "Циркон", которыми ВС РФ обстреливает Украину с начала полномасштабной фазы войны.

Покойный перед смертью занимал должность генерального конструктора АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (город Реутов). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в окружении Леонова и пресс-службу предприятия.

Сообщается, что Леонов был назначен генконструктором упомянутого предприятия в ноябре 2007 года. Именно этот российский завод по производству авиационных комплексов является создателем противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон", которую начали разрабатывать в 2011 году, испытали в 2016-м, а в августе 2022 года Минобороны РФ сообщило о начале серийного производства.

Российские журналисты пишут, что покойный Леонов руководил проектными работами по созданию космических систем и ракетных комплексов, участвовал в разработке комплексов "Гранит", "Вулкан", "Бастион" с ракетой "Оникс". Также он был причастен в работах по перспективным гиперзвуковым аппаратам.

Из аэрокосмических проектов конструктор был причастен к выводу на орбиту двух аппаратов радиолокационного наблюдения "Кондор-Э". С 2011 года Леонов возглавлял кафедру "Аэрокосмические системы" МГТУ им. Баумана, был профессором и доктором технических наук.

В 2019 году закрытым указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя Труда России. Сейчас точной причины смерти и даты захоронения Леонова не объявляется.

Ранее Фокус сообщал о странной смерти российского топ-чиновника. Алексея Скляра нашли на пороге его собственного дома в Москве, а он якобы покончил с собой.

Впоследствии стало известно, что умер ближайший соратник Шойгу. Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала загадочная "болезнь сердца".