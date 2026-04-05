У РФ помер конструктор гіперзвукових ракет "Циркон" Олександр Лєонов: подробиці

У Росії помер провідний російський конструктор та інженер Олександр Лєонов. Він був одним з творців ракет типу "Циркон", якими ЗС РФ обстрілює Україну з початку повномасштабної фази війни.

Покійний перед смертю обіймав посаду генерального конструктора АТ "Військово-промислова корпорація "НВО машинобудування" (місто Реутов). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в оточенні Лєонова та прес-службу підприємства.

Повідомляється, що Лєонов був призначений генконструктором згаданого підприємства в листопаді 2007 року. Саме цей російський завод з виробництва авіаційних комплексів є творцем протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон", яку почали розробляти у 2011 році, випробували в 2016-му, а в серпні 2022 року Міноборони РФ повідомило про початок серійного виробництва.

Російські журналісти пишуть, що покійний Лєонов керував проєктними роботами зі створення космічних систем і ракетних комплексів, брав участь у розробці комплексів "Граніт", "Вулкан", "Бастіон" з ракетою "Онікс". Також він був дотичний у роботах з перспективних гіперзвукових апаратів.

З аерокосмічних проєктів конструктор був причетний до виведення на орбіту двох апарати радіолокаційного спостереження "Кондор-Е". З 2011 року Лєонов очолював кафедру "Аерокосмічні системи" МДТУ ім. Баумана, був професором і доктором технічних наук.

У 2019 році закритим указом президента РФ Володимира Путіна йому було присвоєно звання Героя Праці Росії. Наразі точної причини смерті та дати поховання Лєонова не оголошується.

