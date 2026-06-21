Паніка в Криму: з окупованого півострова виїжджають сотні автомобілів

Після атаки дронів у Керчі горить нафтобаза біля мосту, рух по якому було перекрито на кілька годин. Зараз його знову відкрили, але з Криму хочуть виїхати понад 700 автомобілів.

Про те, що в бік Росії стоїть понад 700 автомобілів, офіційно повідомляють у пабліку, присвяченому ситуації на так званому Кримському мосту. Також повідомляється, що поблизу Керчі горять три пороми. "Фокус" зібрав усю відому інформацію.

У пабліку повідомляють, що "зі сторони Тамані черги перед пунктом ручного огляду немає". Але в черзі на ручний огляд зі сторони Керчі "перебуває 710 транспортних засобів. Час очікування — близько двох годин".

У чаті, де видаляють незручні коментарі про наявність бензину та ситуацію на окупованому півострові, все ж залишилися повідомлення про те, що виїхати з Криму нелегко — у черзі доведеться стояти кілька годин.

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Україна вже перекрила альтернативний шлях до "сухопутного мосту" до Криму та почала порушувати енергопостачання на півострові

Українська атака на пором у Краснодарському краї призвела до тимчасового закриття поромної переправи між Росією та Кримом, яка використовувалася для доставки продуктів першої необхідності, палива та військових вантажів на півострів. Одночасно з цим на півострові почалися перебої з енергопостачанням.

Ресурс Exilenova+ показує панораму пожежі в Керченській протоці та зазначає, що горять автомобільні пороми.

Офіційно повідомляється, що було атаковано пором "Панагія" на Керченській переправі в Темрюкському районі Краснодарського краю, а також нафтовий термінал у селищі Чушка. Також в окупованому Криму горить нафтобаза в Керчі.

Крім того, у Криму вночі, судячи з повідомлень про відключення електроенергії, було здійснено атаки на об’єкти енергосистеми. Однак на даний момент незрозуміло, на які саме об’єкти було здійснено атаки.

Після нападу влада Краснодарського краю повідомила про тимчасову заборону на перевезення через Керченську переправу, починаючи з сьогоднішнього дня.

"Оскільки великовантажному транспорту заборонено проїжджати по Кримському мосту, водіям слід обирати альтернативний сухопутний маршрут — трасу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь", — йдеться у повідомленні оперативного штабу Краснодарського краю.

Припинення роботи Керченської поромної переправи ще більше ускладнює постачання палива та товарів першої необхідності до Криму. Поромна переправа використовувалася для доставки з території Росії вантажівок, "які здійснюють перевезення вантажів військового призначення, швидкопсувних продуктів, соціально значущих продовольчих товарів першої необхідності та непродовольчих товарів першої необхідності". Також між Росією та півостровом через переправу курсував залізничний пором із цистернами палива, який вже зазнав нападу.

А альтернативний сухопутний маршрут до Криму, який пропонують водіям вантажівок, раніше був фактично перерізаний. З початку травня до кінця минулого тижня було атаковано щонайменше 415 вантажівок і пошкоджено щонайменше шість мостів у Криму. Проїзд вантажівок по Кримському мосту російська влада заборонила після вибуху вантажівки, який зруйнував два прольоти споруди, у жовтні 2022 року. Пізніше через міст також заборонили проїзд електромобілів та гібридних автомобілів.

Нагадаємо, що в Криму повністю припинили продаж пального на АЗС. Відтепер пальне відпускатиметься лише "державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим".

У ніч на 21 червня окупований Кримський півострів зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали у Керчі, Сімферополі та Севастополі.