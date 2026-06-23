ЗС РФ мінують Чернігівську область за допомогою безпілотників: як уберегтися від небезпеки
Російські окупанти, які постійно тероризують мешканців прикордонних районів Чернігівської області, здійснили спробу дистанційного мінування за допомогою ударних БПЛА.
Це означає, що вибухонебезпечні предмети можуть раптово з’являтися у дворах, на дорогах, узбіччях та в інших місцях, де раніше їх не було, — попередив мешканців начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Він закликає мешканців району бути якомога обережнішими та пояснює, як слід поводитися у разі виявлення невідомих предметів.
За його словами, ні в якому разі не можна наближатися до них, а тим більше торкатися їх.
Категорично заборонено:
- піднімати або переміщати предмети;
- розбирати або намагатися їх досліджувати;
- переносити або передавати іншим;
- взаємодіяти з уламками дронів, снарядів або військового обладнання.
У разі виявлення подібних предметів Селіверстов рекомендує повідомити про це рятувальникам або поліції.
Про те, що російські війська почали випробовувати метод дистанційного мінування за допомогою FPV-дронів, повідомлялося ще в серпні минулого року.
У квітні радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов писав, що ЗС РФ активно вдаються до мінування прифронтових територій на відстані 10–20 кілометрів.
Нагадаємо, в ніч на 29 травня російські війська за допомогою ударного безпілотника "Герань" атакували село Машеве Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. В результаті влучання повністю згоріла будівля місцевої школи.