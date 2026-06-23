ВС РФ минируют Черниговскую область беспилотниками: как уберечься от опасности

Российские оккупанты, которые постоянно терриризируют жителей приграничья Черниговской области, предприняли попытку дистанционного минирования с помощью ударных БпЛА.

Это означает, что взрывоопасные предметы могут появляться внезапно во дворах, на дорогах, обочинах и других местах, где раньше их не было, предупредил жителей начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Он призывает жителей района быть максимально осторожными и объясняет, как нужно вести себя при обнаружении неопознанных предметов.

По его словам, ни в коем случае нельзя приближаться к ним и тем более касаться.

Категорически запрещено:

поднимать или передвигать предметы;

разбирать или пытаться их исследовать;

переносить или передавать другим;

взаимодействовать с обломками дронов, снарядов или военного оборудования.

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В случае выявления подобных вещей Селиверстов рекомендует сообщить об этом спасателям или полиции.

О том, что российские войска начали испытывать способ дистанционного минирования с помощью FPV-дронов, сообщалось еще в августе прошлого года.

В апреле советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов писал, что ВС РФ активно прибегают к минированию прифронтовых территорий на 10-20 километров.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска ударным беспилотником "Герань" атаковали село Машево Семеновской общины на приграничье Черниговщины. В результате попадания полностью сгорело здание местной школы.