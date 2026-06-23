ВС РФ минируют Черниговскую область беспилотниками: как уберечься от опасности
Российские оккупанты, которые постоянно терриризируют жителей приграничья Черниговской области, предприняли попытку дистанционного минирования с помощью ударных БпЛА.
Это означает, что взрывоопасные предметы могут появляться внезапно во дворах, на дорогах, обочинах и других местах, где раньше их не было, предупредил жителей начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
Он призывает жителей района быть максимально осторожными и объясняет, как нужно вести себя при обнаружении неопознанных предметов.
По его словам, ни в коем случае нельзя приближаться к ним и тем более касаться.
Категорически запрещено:
- поднимать или передвигать предметы;
- разбирать или пытаться их исследовать;
- переносить или передавать другим;
- взаимодействовать с обломками дронов, снарядов или военного оборудования.
В случае выявления подобных вещей Селиверстов рекомендует сообщить об этом спасателям или полиции.
О том, что российские войска начали испытывать способ дистанционного минирования с помощью FPV-дронов, сообщалось еще в августе прошлого года.
В апреле советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов писал, что ВС РФ активно прибегают к минированию прифронтовых территорий на 10-20 километров.
Напомним, в ночь на 29 мая российские войска ударным беспилотником "Герань" атаковали село Машево Семеновской общины на приграничье Черниговщины. В результате попадания полностью сгорело здание местной школы.