Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі: спалахнула пожежа (відео)

Офіційно повідомляється, що кілька БПЛА було знищено над промисловим об’єктом в Оренбурзі. Однак супутникові знімки та відео з місця події свідчать, що атака була успішною.

Атаковано було не лише підприємство в Оренбурзькій області Росії, що розташоване за 1100 км від кордону з Україною, а й підприємство в Кстово, Новгородській області. "Фокус" зібрав усю відому інформацію.

Губернатор Оренбурзької області заявив, що постраждалих немає, мобільний зв’язок не працює, а також що в Орську та Ясному введено режим обмежень повітряного руху — план "Ковер": "З міркувань безпеки аеропорти не приймають і не відправляють повітряні судна".

При цьому місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи, хоча повітряної тривоги не було, як і повідомлень про атаку.

Метою атаки був газопереробний завод у селищі Холодні Ключі, передмісті Оренбурга — як стверджують росіяни, найбільший у світі газохімічний комплекс, який було введено в експлуатацію у 1974 році. У складі заводу є 9 установок з виробництва товарного газу, сім установок з виробництва газової сірки, три установки зі стабілізації конденсату.

Відео дня

У 2002 році на заводі працювало 3080 осіб.

Завод уже був атакований наприкінці жовтня 2025 року. Тоді сталася пожежа, і завод припинив прийом газу з казахстанського родовища Карачаганак.

Цікаво, що в 1970-х роках директором заводу був Віктор Черномирдін, який згодом став головою Уряду Російської Федерації.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня ударні безпілотники завдали масованого удару по півострову Крим, тимчасово анексованому російськими військами, і, зокрема, по Сімферопольській тепловій електростанції.

А 23 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал.