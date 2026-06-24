Дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге: вспыхнул пожар (видео)

Официально сообщается, что несколько БПЛА были уничтожены над промышленным объектом в Оренбурге. Но спутниковые снимки и видео с места события показывают, что атака была успешной.

Было атаковано не только предприятие в Оренбургской области России, за 1100 км от границы с Украиной, но и предприятие в Кстово, Новгородской области. Фокус собрал все, что известно.

Губернатор Оренбургской области заявил, что пострадавших нет, не работает мобильная связь, а также, что введен режим воздушных ограничений – план "Ковер" в Орске и Ясном: "Аэропорты в целях безопасности не принимают и не отправляют воздушные суда".

При этом местные жители сообщают, что слышали взрывы, при этом воздушной тревоги не было, как и оповещений об атаке.

Целью атаки был газоперерабатывающий завод в поселке Холодные Ключи, пригороде Оренбурга — крупнейший в мире газохимический комплекс, как утверждают россияне, который был введен в строй в 1974 году. В составе завода имеется 9 установок по выпуску товарного газа, семь установок по выпуску газовой серы, три установки по стабилизации конденсата.

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В 2002 году на заводе работало 3080 человек.

Завод уже был атакован в конце октября 2025 года. Тогда произошел пожар и завод остановил прием газа с казахстанского месторождения Карачаганак.

Примечательно, но в 1970-е директором завода был Виктор Черномырдин, впоследствии председатель Правительства Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 24 июня ударные беспилотники нанесли массированный удар по временно аннексированному российскими войсками полуострову Крым и, в частности, по Симферопольской тепловой электростанции.

А 23 июня Силы специальных операций ВСУ сообщили, что уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.