"Введен особый режим": Севастополь после атаки БПЛА полностью остался без света (видео)

В ночь на 24 июня ударные беспилотники нанесли массированный удар по временно аннексированному российскими войсками полуострову Крым и, в частности, по Симферопольской тепловой электростанции.

В результате атаки Севастополь полностью остался без электроэнергии, сообщил гауляйтер города Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", — написал Развожаев.

Он уточнил, что на объектах "введён особый режим", а специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

Впоследствии Развожаев отметил, что в связи с ситуацией в энергосистеме детские сады города будут работать в специальном режиме.

"Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений", — пояснил Развожаев.

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Гауляйтер Севастополя также попросил горожан экономить электроэнергию, в частности:

использовать смартфоны только для экстренной связи;

не перегружайте сеть и не включайте все электроприборы сразу;

сохраняйте спокойствие.

"Нас не запугать отсутствием света. Мы переживали и не такое, выстоим и сейчас", — заявил Развожаев.

В то же время в сети появились видеозаписи атаки БПЛА на Симферопольскую ТЭС.

Как сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер", по ТЭС нанесли как минимум три удара, в результате чего на объекте разразился масштабный пожар.

На момент публикации материала украинская сторона не прокомментировала удар по Симферопольской ТЭС.

Напомним, 23 июня Силы специальных операций ВСУ сообщили, что уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

"Фокус" также писал о том, как в Севастополе ракеты Storm Shadow и дроны нанесли удар по штабу авиации флота РФ.