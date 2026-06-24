"Запроваджено особливий режим": Севастополь після атаки БПЛА повністю залишився без світла (відео)

У ніч на 24 червня ударні безпілотники масовано атакували тимчасово анексований російськими військами півострів Крим та зокрема Сімферопольську теплову електростанцію.

Внаслідок атаки Севастополь повністю залишився без електроенергії, повідомив гауляйтер міста Михайло Развожаєв.

"У результаті атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електропостачання", — написав Развожаєв.

Він уточнив, що на об’єктах "запроваджено особливий режим", а фахівці оцінюють масштаб пошкоджень і роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання.

Згодом Развожаєв зазначив, що у зв’язку із ситуацією в енергосистемі дитячі садки міста працюватимуть у спеціальному режимі.

"Якщо у вас є така можливість, будь ласка, залиште дітей вдома. Це допоможе нам зменшити навантаження та забезпечити комфорт малюків в умовах тимчасових обмежень", — пояснив Развожаєв.

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Гауляйтер Севастополя також попросив містян економити електроенергію, зокрема:

використовувати смартфони лише для екстреного зв’язку;

не перевантажуйте мережу та не вмикати всі електроприлади одразу;

зберігати спокій.

"Нас не залякати відсутністю світла. Ми переживали й не таке, вистоїмо й зараз", — заявив Развожаєв.

Водночас у мережі з'явились відео атаки БПЛА по Сімферопольській ТЕС.

Як пише місцевий телеграм-канал "Крымский ветер", по ТЕС вдарили щонайменше три рази, внаслідок чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Сімферопольській ТЕС.

Нагадаємо, 23 червня Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повідомили, що знищили залізничний міст через Північнокримський канал.

Фокус також писав про те, як у Севастополі Storm Shadow та дрони вдарили по штабу авіації флоту РФ.