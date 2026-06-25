Загибель саперів в Україні: норвезька організація призупинила роботу після удару "Іскандера"

Норвезька міжнародна гуманітарна організація Norwegian People's Aid (NPA) тимчасово призупинила всі роботи з розмінування українських територій після загибелі двох своїх співробітників.

Трагедія сталася напередодні, приблизно о 12:50, коли російські військові завдали удару по Новопетрівці Високопольської громади у Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудінов.

24-річний співробітник NPA помер на місці, а за життя його 25-річного колеги лікарі боролися до останнього, але поранення виявилися несумісними з життям.

Ще четверо людей отримали поранення середньої тяжкості. Усім їм надано медичну допомогу, і їхнє життя поза небезпекою.

І загиблі, і поранені — громадяни України.

Військова влада Херсона повідомляє через українські ЗМІ, що в будівлю "Норвезької народної допомоги" влучила російська ракета "Іскандер-М". Організація досі перевіряє цю інформацію та точні обставини обстрілу.

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У Norwegian People's Aid заявили про своє рішення призупинити роботи з розмінування, щоб захистити своїх співробітників.

"Це жахливо. Мої думки з родинами та близькими постраждалих. Зараз наш головний пріоритет — подбати про них, про поранених та про інших наших співробітників як в Україні, так і тут, вдома. Усі ми глибоко вражені тим, що сталося", — сказав генеральний секретар Раймонд Йохансен.

За його словами, ця атака свідчить про те, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником в умовах війни та конфлікту.

"На жаль, це частина вкрай тривожної тенденції: гуманітарні організації, подібні до нашої, захищені міжнародним правом, але дедалі частіше стають мішенню для нападів. Зрештою, це позначається на цивільному населенні, яке залежить від нашої допомоги", — наголосив він.

Діяльність організації Norwegian People's Aid в Україні: що відомо

Норвезька організація "Народна допомога" (Norwegian People's Aid) реалізує свою програму в Україні з 2022 року і є однією з десяти найбільших гуманітарних організацій країни.

Вона займається розмінуванням та знешкодженням вибухонебезпечних залишків війни, захистом і підготовкою цивільного населення в зонах конфліктів, забезпеченням продовольчої безпеки, а також запобіганням та боротьбою із сексуальним та гендерним насильством.

В Україні в організації Norwegian People's Aid працює 475 співробітників.

Масштаби мінного забруднення України

Після початку великої війни з Росією Україна зіткнулася з масштабною проблемою мінного забруднення, яке охоплює значну частину території країни. За оцінками фахівців, повне розмінування може зайняти не менше 10 років, навіть за умови постійної міжнародної допомоги та активної роботи саперів. Приблизно 23–25 % території України можуть бути забруднені мінами або нерозірваними боєприпасами, що відповідає площі Греції.

Раніше керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповідав, що російські війська продовжують активно дистанційно мінувати Херсон та населені пункти громади.

Нещодавно подібну практику окупантів зафіксували й у Чернігівській області.