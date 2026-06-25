Гибель саперов в Украине: норвежская организация приостановила работу после удара "Искандера"

Норвежская международная гуманитарная организация Norwegian People's Aid (NPA) временно приостановила все работы по разминированию украинских территорий после гибели двух своих сотрудников.

Трагедия произошла накануне, примерно в 12:50, когда российские военные ударили по Новопетровке Высокопольской общины в Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудинов.

24-летний сотрудник NPA скончался на месте, а за жизнь его 25-летнего коллеги врачи боролись до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Еще четыре человека получили ранения среднейтяжести. Всем им оказана медицинская помощь, и их жизни вне опасности.

И погибшие, и травмированные — граждане Украины.

Военные власти Херсона сообщают через украинские СМИ, что в здание "Норвежской народной помощи" попала российская ракета "Искандер-М". Организация все еще работает над проверкой этой информации и точных обстоятельств натаки.

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В Norwegian People's Aid заявили о своем решении приостановить работы по разминированию, чтобы защитить своих сотрудников.

"Это ужасно. Мои мысли с семьями и близкими пострадавших. Сейчас наш главный приоритет — позаботиться о них, о раненых и о других наших сотрудниках как в Украине, так и здесь, дома. Все мы глубоко потрясены произошедшим", — сказал генеральный секретарь Раймонд Йохансен.

По его словам, это нападение показывает, насколько опасно быть гуманитарным работником в условиях войны и конфликта.

"К сожалению, это часть крайне тревожной тенденции: гуманитарные организации, подобные нашей, защищены международным правом, но все чаще становятся мишенью для нападений. В конечном итоге это влияет на гражданское население, которое зависит от нашей помощи", — подчеркнул он.

Работа Norwegian People's Aid в Украине: что известно

Норвежская организация "Народная помощь" (Norwegian People's Aid) реализует свою программу в Украине с 2022 года и является одной из десяти крупнейших гуманитарных организаций страны.

Она занимается разминированием и обезвреживанием взрывоопасных остатков войны, защитой и подготовкой гражданского населения в зонах конфликтов, обеспечением продовольственной безопасности, а также предотвращением и борьбой с сексуальным и гендерным насилием.

В Украине в Norwegian People's Aid работают 475 сотрудников.

Масштабы минного загрязнения Украины

Украина после начала большой войны с Россией столкнулась с масштабной проблемой минного загрязнения, которая охватывает значительную часть территории страны. По оценкам специалистов, полное разминирование может занять не менее 10 лет, даже при условии постоянной международной помощи и активной работы саперов. Примерно 23-25% территории Украины могут быть загрязнены минами или неразорвавшимися боеприпасами, что отвечает площади Греции.

Ранее начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказывал, что российские войска продолжают активно дистанционно минировать Херсон и населенные пункты общины.

Недавно подобную практику оккупантов зафиксировали и в Черниговской области.