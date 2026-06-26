На фронті в Україні загинув колишній продюсер ABC News Максим Осередчук: що про нього відомо

У ніч на 24 червня внаслідок російського обстрілу під час проходження військової служби загинув 30-річний Максим Осередчук, колишній продюсер і водій ABC News, а нині військовослужбовець Збройних сил України Максим Осередчук.

Про смерть Осередчука повідомили в ефірі американського телеканалу, уточнивши, що Максим загинув після атаки російського безпілотника. Про загиблого українця його колишній колега Девід Мюїр сказав, що той був другом і колегою для тих, хто висвітлював події в Україні:

"Він возив багатьох із нас по всій країні на лінію фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди посміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його одним зі справді чудових людей у цьому житті".

Він також додав, що предметом жартів часто ставало те, що жоден з американських колег не міг правильно вимовити його ім’я.

"Тому я сподіваюся, що мені вдалося віддати йому належну шану", — сказав Мюїр, висловивши співчуття рідним воїна.

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Як повідомляє "Суспільне", Максим народився 4 листопада 1995 року у Вугледарі Донецької області. Закінчивши магістратуру у Вінниці, він працював менеджером з логістики. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, приєднався до команди ABC News у Києві, працюючи водієм та фіксером для міжнародних журналістів.

За інформацією каналу, його батько також співпрацював з міжнародними ЗМІ.

Після завершення співпраці з ABC News Осередчук працював водієм і фіксером для The New York Times, супроводжуючи журналістів у найгарячіших точках прифронтових районів.

Кілька місяців тому його мобілізували до ЗСУ. Максим служив у складі 34-ї бригади морської піхоти. Під час служби він не припиняв спілкуватися з колегами, підтримуючи з ними зв’язок і розповідаючи про своє повсякденне життя.

У нього залишилися дружина Катерина та дев'ятимісячна донька Марія.

Під час виступу на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську віце-прем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що РФ скоїла понад 950 злочинів проти українських журналістів. У результаті російської агресії 131 медіапрацівник загинув, 29 було викрадено.

Нагадаємо, український кінорежисер Ігор Малахов, якого тривалий час вважали зниклим безвісти, загинув на фронті ще в грудні 2023 року поблизу Авдіївки в Донецькій області. Його особу вдалося встановити лише у квітні 2026 року завдяки ДНК-експертизі.

Також повідомлялося, що на фронті загинув єдиний син генерала Данила Доценка.