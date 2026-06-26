На фронте в Украине погиб экс-продюсер ABC News Максим Осередчук: что о нем известно

В ночь на 24 июня в результате российского обстрела во время прохождения военной службы погиб 30-летний Максим Осередчук, бывший продюсер и водитель ABC News, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Осередчук.

О смерти Осередчука сообщили в эфире американского канала, уточнив, что Максим скончался после атаки российского беспилотника. О погибшем украинце его бывший коллега Дэвид Муир сказал, что тот был другом и коллегой для освещавших события в Украине:

"Он возил многих из нас по всей стране на линию фронта, заботясь о нашей безопасности. Он всегда улыбался. Мы вспоминаем его острый ум, называя его одним из действительно замечательных людей в этой жизни".

Он также добавил, что предметом шуток часто было то, что никто из американских коллег не мог правильно произнести его имя.

"Поэтому я надеюсь, что мне удалось отдать ему должное", — сказал Муир, выразив соболезнования родным воина.

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Как пишет "Суспільне", Максим родился 4 ноября 1995 года в Угледаре Донецкой области. Окончив магистратуру в Виннице, он работал менеджером по логистике. Когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году, присоединился к команде ABC News в Киеве, работая водителем и фиксером международных журналистов.

По информации канала, его отец также сотрудничал с международными медиа.

После окончания сотрудничества с ABC News, Осередчук работал водителем и фиксером для The New York Times, сопровождая журналистов в самых горячих точках прифронтовых районов.

Несколько месяцев назад его мобилизировали в ВСУ. Максим служил в составе 34-й бригады морской пехоты. На службе он не прекращал общение с коллегами, поддерживая с ними связь и рассказывая о своих буднях.

У него остались жена Екатерина и девятимесячная дочь Мария.

Во время время выступления на Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что РФ совершила более 950 преступлений против украинских журналистов. В результате российской агрессии 131 медиаработник погиб, 29 были похищены.

Напомним, украинский кинорежиссер Игорь Малахов, которого долгое время считали пропавшим без вести, погиб на фронте еще в декабре 2023 года под Авдеевкой в Донецкой области. Его личность удалось установить только в апреле 2026 года благодаря ДНК-экспертизе.

Также сообщалось, что на фронте погиб единственный сын генерала Даниила Доценко.