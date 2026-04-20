На фронте погиб кинорежиссер Малахов: его считали пропавшим без вести два года

Украинский кинорежиссер Игорь Малахов, которого долгое время считали пропавшим без вести, погиб на фронте еще в декабре 2023 года под Авдеевкой в Донецкой области. Его личность удалось установить только сейчас благодаря ДНК-экспертизе.

Малахов погиб еще 29 декабря 2023 года во время боевых действий в Донецкой области, сообщил режиссер Владимир Тихий. Это произошло к западу от Авдеевки, вблизи села Степное. Долгое время после исчезновения художника его судьба оставалась неизвестной.

Лишь недавно удалось идентифицировать тело с помощью ДНК-экспертизы, что окончательно подтвердило его гибель. Игорь Малахов был не только военным, но и известным режиссером-документалистом, сценаристом и продюсером. Его творчество было связано с темами войны, общества и истории Украины.

Известно, что на фронт он ушел добровольцем в 2023 году. Последний день жизни режиссера, по словам его побратима, прошел в бою. Владимир Тихий сделал интервью с военнослужащим 425 ОШП с позывным "Пух" о его побратиме Игоре Малахове (позывной "No Name" или "Михайлович"). Малахов был старшим в группе из восьми бойцов. "Пух" рассказал, какой была его последняя штурмовая операция:

"Это были штурмовые действия. Враг начал продвижение, и его группе приказали занять оборону, а дальше, если будет возможно, штурмом зачистить. Группа зашла на точки закрепления. Как оказалось, там врага было гораздо больше, чем ожидалось. Группа держалась до последнего".

Украинский режиссер, документалист, сценарист и исследователь истории Игорь Малахов получил образование в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. В период с 1997 по 2000 год работал заместителем директора киностудии имени Александра Довженко, отвечая за направление молодого кино.

Среди его работ — документальные ленты, которые отражали события в Украине и жизнь людей в сложные периоды. Его фильмы фиксировали реальность без прикрас и сохраняли свидетельства для будущих поколений. В 2016 году его лента "Уроки музыки" получила награду Одесского кинофестиваля. Также среди работ режиссера — "Своя судьба. Сон", "Голос Донбасса", "Как началась война. Хроники, свидетели" и другие.

"Он рассказывал, что работал в сфере журналистики. В последнее время говорил, что занимался какой-то документалкой, что-то снимал, сюжеты создавал. Говорил: "Я доделаю все, расскажу". Ну, не суждено было. Был творческой натурой: много рассказывал, что фотографирует и будет редактировать. Был очень активен", — рассказал об Игоре Малахове "Пух".

Прощание с режиссером состоится в Киеве. Запланирована церемония почтения памяти, после которой его похоронят на Аллее славы. 26 апреля ему должно было бы исполниться 60 лет.

