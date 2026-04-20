На фронті загинув кінорежисер Малахов: його вважали зниклим безвісти два роки

Український кінорежисер Ігор Малахов, якого тривалий час вважали зниклим безвісти, загинув на фронті ще у грудні 2023 року під Авдіївкою в Донецькій області. Його особу вдалося встановити лише зараз завдяки ДНК-експертизі.

Малахов загинув ще 29 грудня 2023 року під час бойових дій на Донеччині, повідомив режисер Володимир Тихий. Це сталося на захід від Авдіївки, поблизу села Степове. Тривалий час після зникнення митця його доля залишалася невідомою.

Лише нещодавно вдалося ідентифікувати тіло за допомогою ДНК-експертизи, що остаточно підтвердило його загибель. Ігор Малахов був не лише військовим, а й відомим режисером-документалістом, сценаристом і продюсером. Його творчість була пов’язана з темами війни, суспільства та історії України.

Відомо, що на фронт він пішов добровольцем у 2023 році. Останній день життя режисера, за словами його побратима, минув у бою. Володимир Тихий зробив інтерв’ю з військовослужбовцем 425 ОШП на позивний "Пух" про його побратима Ігоря Малахова (позивний "No Name" або "Михайлович"). Малахов був старшим в групі із восьми бійців. "Пух" розповів, якою була його остання штурмова операція:

"Це були штурмові дії. Ворог почав просування, і його групі наказали зайняти оборону, а далі, якщо буде можливо, штурмом зачистити. Група зайшла на точки закріплення. Як виявилося, там ворога було набагато більше, ніж очікувалось. Група трималася до останнього".

Український режисер, документаліст, сценарист і дослідник історії Ігор Малахов здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. У період із 1997 по 2000 рік працював заступником директора кіностудії імені Олександра Довженка, відповідаючи за напрям молодого кіно.

Серед його робіт — документальні стрічки, які відображали події в Україні та життя людей у складні періоди. Його фільми фіксували реальність без прикрас і зберігали свідчення для майбутніх поколінь. У 2016 році його стрічка «Уроки музики» отримала нагороду Одеського кінофестивалю. Також серед робіт режисера – «Своя доля. Сон», «Голос Донбасу», «Як почалася війна. Хроніки, свідки» та інші.

"Він розповідав, що працював у сфері журналістики. Останнім часом казав, що займався якоюсь документалкою, щось знімав, сюжети створював. Казав: "Я дороблю все, розповім". Ну, не судилося. Був творчою натурою: багато розповідав, що фотографує і буде редагувати. Був дуже активний", – розповів про Ігоря Малахова "Пух".

Прощання з режисером відбудеться у Києві. Заплановано церемонію вшанування пам’яті, після якої його поховають на Алеї слави. 26 квітня йому мало б виповнитися 60 років.

