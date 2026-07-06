"Втомився працювати на масонів" у США: правнук Брежнєва, перебуваючи в полоні, розповів, чому пішов на війну

Прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, воював у лавах ЗС РФ і потрапив у полон ЗСУ восени 2025 року. Виявилося, що він 19 років прожив у США, перш ніж повернутися до Росії.

Антон Мілаєв дав інтерв’ю проекту "Хочу жити" — центру прийому заяв про здачу в полон російських військових.

Мілаєв розповів, що 19 років прожив у Нью-Йорку, але потім повернувся до Росії, бо втомився "працювати на масонів" і скучив за батьківщиною. Сам він працював різноробочим і так і не отримав "грін-карту".

"Мені, до речі, за часів Союзу, хоч я й був маленьким, жити там було краще, ніж зараз. Я знав, що буде завтра. Були перспективи. Була все-таки, як-не-як, країна, а зараз — безлад. Ну ось, мої друзі теж досі ностальгують", — заявив Мілаєв, зазначивши, що Друга світова війна в СРСР "згуртувала людей".

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Журналістка нагадала, що Мілаєв прийшов зі зброєю до людей, з якими, за його словами, "об’єдналися".

"Хотіли побачити нацистів", — сказав полонений.

"Побачили?" — запитала журналістка.

"Ні, не бачили. Але про це ми дізналися лише тоді, коли вже потрапили сюди. Я думаю, що змінити думку про цю війну", — сказав правнук Брежнєва.

У Росії він накопичив борги на мільйон рублів і, за власним зізнанням, пішов на війну після того, як "думав і розмірковував". Контракт з Міноборони РФ Мілаєв підписав у 2025 році й за це отримав одноразову виплату в розмірі 1,4 мільйона рублів.

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у український полон Фото: Проєкт «Хочу жить»

Він розраховував отримати посаду водія в тилу, однак після тритижневої підготовки в Пісках на окупованій Луганщині Мілаєва відправили до 1-го штурмового батальйону 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Їх перекинули до Херсонської області для форсування Дніпра — це завдання Мілаєв назвав "м’ясорубкою" і сказав, що там "вижити практично неможливо". Тіла загиблих не евакуюють, і їх з’їдають дикі тварини.

Правнук Брежнєва заявив, що вижив дивом. У його групі було вісім осіб, вижили четверо. Він самостійно вийшов до річки й здався українському безпілотнику, а потім потрапив у полон до 34-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

Мілаєву дозволили зателефонувати колишній дружині, якій він назвав умови перебування в полоні "чудовими". І зізнався, що сподівався, що в полоні ніхто не дізнається про його спорідненість із Брежнєвим, бо вони ніяк не впливали на його життя, і він залишився "звичайною людиною".

Мілаєв не хоче обміну військовополонених, бо розуміє, що після цього його знову відправлять на фронт, а також що в РФ його можуть розстріляти за те, що він здався в полон. Повітряні тривоги він називає "колисковою" порівняно з тим, що бачив на передовій.

"Сподіваюся, що зможу тут досидіти, поки війна не закінчиться", — сказав він.

Прийомний правнук Брежнєва Антон Мілаєв — що відомо

Антон Мілаєв — син першого чоловіка Галини Брежнєвої, дочки радянського генсека. Силач-акробат Євген Мілаєв був на 20 років старший за свою чарівну наречену і за час шлюбу став директором Московського цирку. Вона усиновила його дітей від першого шлюбу, оскільки мати дітей померла під час пологів. Шлюб розпався після зради Мілаєва. Після цього Галина була одружена ще двічі та мала численні романи.

Антон Мілаєв розпочинав кар’єру як циркач, працюючи в номерах свого діда та батька. На війну з Україною пішов через борги, зараз перебуває в українському полоні. До РФ поки що повертатися не хоче.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про те, як Мілаєв потрапив у український полон.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія перешкоджає обміну військовополоненими, а потім звинувачує Україну у відмові забирати своїх громадян.