Роблять "Шахеди": OSINTери опублікували базу з даними тисяч працівників заводу в Алабузі

У відкритому доступі з'явився сайт Open Alabuga із персональними даними понад шести тисяч людей, які, як кажуть автори сайту, працюють, або працювали в Алабузі, особливій економічний зоні Татарстану, РФ, де збирають російські дрони типу "Шахед".

"Якщо ви зайшли сюди і є співробітником "Алабуги", його родичем або ФСБшником, для вас погані новини… На нашому сайті розміщена база людей, які працюють або коли-небудь працювали над модернізацією та складанням "Шахедів". Тут будуть навіть ті, хто проходив стажування чи просто мив підлогу в цехах — на всіх і кожному лежить відповідальність за запуски цих БПЛА по мирним людям. Ви чудово знали, що робите, та куди все полетить", — сказано у Telegram-каналі Open Alabuga, який був створений 8 липня і пов'язаний із сайтом. Його автори заявляють, що база містить інформацію про людей, які працювали над виробництвом безпілотників "Шахед".

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Автори запевняють, що незабаром у відкритий доступ потраплять дані і інших працівників.

"Оглядайтеся, коли заходите до під'їзду, йдете до магазину або на роботу", — резюмують автори каналу та публікують кілька фото, з яких стає зрозуміло, що про свій сайт вони розповіли і через листівки, які розповсюдили у Татарстані, зокрема в Казані.

Листівки про новий сайт розповсюдили і в Татарстані

У повідомленні каналу також підкреслюється, що "люди, причетні до виробництва "Гераней" (так в РФ називають БПЛА, зроблені по ліценції іранського "Шахеда" – ред.), є співучасниками міжнародних воєнних злочинів і понесуть справедливе покарання".

На момент публікації російська влада, силові структури та керівництво "Алабуги" не коментували інформацію про оприлюднення бази даних.

Наприкінці червня на офіційному сайті "Алабуги" вже з'являлося повідомлення про злам. Тоді невідомі заявили, що отримали доступ до бази співробітників і даних про ланцюги постачання.

У повідомленні стверджувалося, що угруповання "Чорна іскра" нібито проникло на виробництво безпілотників "Герань 2" і "Герань 3" та кілька місяців працювало всередині системи. Автори казали, що отримали базу працівників та залишили "сотні сюрпризів" у партіях безпілотників, які мали вибухати прі спробі використання дрона.

Особлива економічна зона "Алабуга" – що відомо

"Алабуга" розташована в Єлабузькому районі Татарстану. До початку повномасштабної війни вона розвивалася як промисловий майданчик з іноземними резидентами та власним освітнім проєктом, однак згодом була переорієнтована на виконання оборонних замовлень.

Цех в Алабузі Фото: Скриншот

На території "Алабуги" організували виробництво безпілотників типу Shahed, які в Росії виробляють під назвою "Герань 2". Відомо, що до роботи на виробництві залучали студентів "Алабуга Політех", а також велику кількість іноземців.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про Алабугу та виробництво "Шахедів".

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