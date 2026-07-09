Создают "Шахеды": OSINT-аналитики опубликовали базу данных с информацией о тысячах работников завода в Алабуге

В открытом доступе появился сайт Open Alabuga с персональными данными более шести тысяч человек, которые, как утверждают авторы сайта, работают или работали в Алабуге — особой экономической зоне Татарстана, РФ, где собирают российские дроны типа "Шахед".

"Если вы зашли сюда и являетесь сотрудником "Алабуги", его родственником или сотрудником ФСБ, у нас для вас плохие новости… На нашем сайте размещена база данных людей, которые работают или когда-либо работали над модернизацией и сборкой "Шахедов". Здесь будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл пол в цехах — на всех и каждом лежит ответственность за запуски этих БПЛА по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит", — говорится в Telegram-канале Open Alabuga, который был создан 8 июля и связан с сайтом. Его авторы заявляют, что база содержит информацию о людях, которые работали над производством беспилотников "Шахед".

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Авторы уверяют, что в скором времени в открытый доступ поступят данные и других сотрудников.

"Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу", — резюмируют авторы канала и публикуют несколько фото, из которых становится понятно, что о своем сайте они рассказали и с помощью листовок, которые распространили в Татарстане, в частности в Казани.

Листовки о новом сайте распространили и в Татарстане

В сообщении канала также подчеркивается, что "люди, причастные к производству "Гераней" (так в РФ называют БПЛА, изготовленные по лицензии иранского "Шахеда" — прим. ред.), являются соучастниками международных военных преступлений и понесут справедливое наказание".

На момент публикации российские власти, силовые структуры и руководство "Алабуги" не прокомментировали информацию об обнародовании базы данных.

В конце июня на официальном сайте "Алабуги" уже появилось сообщение о взломе. Тогда неизвестные заявили, что получили доступ к базе данных сотрудников и информации о цепочках поставок.

В сообщении утверждалось, что группировка "Черная искра" якобы проникла на производство беспилотников "Герань-2" и "Герань-3" и несколько месяцев работала внутри системы. Авторы утверждали, что получили базу данных сотрудников и оставили "сотни сюрпризов" в партиях беспилотников, которые должны были взрываться при попытке запуска дрона.

Особая экономическая зона "Алабуга" — что известно

"Алабуга" расположена в Елабужском районе Татарстана. До начала полномасштабной войны она развивалась как промышленная площадка с иностранными резидентами и собственным образовательным проектом, однако впоследствии была переориентирована на выполнение оборонных заказов.

Цех в Алабуге Фото: Скриншот

На территории "Алабуги" организовали производство беспилотников типа Shahed, которые в России выпускаются под названием "Герань-2". Известно, что к работе на производстве привлекали студентов "Алабуга Политех", а также большое количество иностранцев.

Напомним, что "Фокус" подробно писал об Алабуге и производстве "Шахедов".

Кроме того, мы рассказывали о том, как россияне привлекают к работе в Татарстане иностранцев и студентов.