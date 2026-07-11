Закінчиться наступного дня: Пєсков назвав головну умову Кремля для завершення війни

У Москві визнали, що ведуть повномасштабну війну проти України. При цьому, щоб вона закінчилася, Київ нібито має вивести армію з окупованих регіонів, які вже включені до Конституції РФ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що Росія вже не проводить проти України так звану "спеціальну військову операцію". Про це він заявив у інтерв’ю виданню Die Weltwoche.

"Це вже не операція. Це повномасштабна війна", — заявив Пєсков.

При цьому, за його словами, Україна має вивести війська з регіонів, які стали частиною Росії, та офіційно визнати їх російськими.

"Наступного дня війна б закінчилася", — запевнив прес-секретар Володимира Путіна.

Пєсков також заявив, що Росія "ніколи не розпочне Третю світову війну". Водночас він вважає, що саме у європейських політиків виникають "найбожевільніші ідеї", і пригрозив застосуванням ядерної зброї у разі загрози існуванню російської держави.

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Реакція України на заяви Пєскова

Наголос на тому, що "СВО" переросла у повномасштабну війну, є не просто словесною конструкцією прес-секретаря Путіна, вважає голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Повідомлення голови ЦПД Андрія Коваленка

Таким чином Кремль проводить цілеспрямовану інформаційну підготовку населення Росії до проведення мобілізації восени.

Голова ЦПД радить росіянам якомога швидше виїжджати з країни, рятуючись від призову, оскільки на лінії зіткнення російський солдат існує не більше ніж півгодини.

Нагадаємо, раніше представник Кремля наголосив, що Росія вважає політико-дипломатичний спосіб завершення війни більш бажаним, однак покладає відповідальність за відсутність переговорного процесу на українську сторону. Пєсков заявив, що бойові дії триватимуть доти, доки Москва не досягне поставлених нею цілей.

Агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін не налаштований на мирні переговори з Україною і, ймовірно, готується до подальшої ескалації війни в найближчі місяці.