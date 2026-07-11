Закончится на следующий день: Песков назвал главное условие Кремля для завершения войны

В Москве признали, что ведут полномасштабную войну против Украины. При этом, чтобы она закончилась, Киев якобы должен вывести армию из оккупированных регионов, которые уже вписаны в Конституцию РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уже не ведет против Украины т.н. "специальной военной операции". Об этом он заявил в интервью изданию Die Weltwoche.

"Это уже не операция. Это полномасштабная война", — заявил Песков.

При этом, по его словам, Украина должна вывести войска из регионов, которые стали частью России, и официально признать их российскими.

"На следующий день война закончилась бы", — заверил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также сказал, что Россия "никогда не начнет Третью мировую войну". Вместе с тем он считает, что именно у европейских политиков возникают "самые безумные идеи" и пригрозил применением ядерного оружия в случае угрозы существованию российского государства.

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Реакция Украины на заявления Пескова

Акцентирование внимания, что "СВО" переросло в полномасштабную войну, является не просто словесной конструкцией пресс-секретаря Путина, считает глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Сообщение главы ЦПД Андрея Коваленко

Таким образом Кремль проводит сознательную информационную подготовку населения России к проведению мобилизации осенью.

Глава ЦПД советует россиянам как можно быстрее уезжать из страны, спасаясь от призыва, потому что на линии столкновения российский солдат живет не более получаса.

Напомним, ранее представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает политико-дипломатический способ завершения войны более желательным, однако возлагает ответственность за отсутствие переговорного процесса на украинскую сторону. Песков заявил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Москва не достигнет поставленных ею целей.

Агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин не настроен на мирные переговоры с Украиной и, вероятно, готовится к дальнейшей эскалации войны в ближайшие месяцы.