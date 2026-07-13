ПНП для іноземних легіонерів: у Міноборони ухвалили рішення

Отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які захищають країну в лавах Сил оборони або планують приєднатися до них, стане простіше.

Міністерство оборони України спростило процедуру отримання цього документа, як зазначено на сайті відомства.

Хто може отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні?

З 10 травня 2026 року в Україні діє оновлений міграційний порядок для іноземних військовослужбовців – на виконання Закону України № 4730-IX від 17 грудня 2025 року та Постанови Кабінету Міністрів України № 573 від 6 травня 2026 року.

Цей документ можуть отримати іноземці та особи без громадянства, які у встановленому порядку уклали контракт на проходження військової служби в:

Збройні сили України;

Національна гвардія України;

Державна спеціальна служба транспорту.

Ті, хто вже проходить службу, повинні звернутися за оформленням дозволу протягом шести місяців з дня набрання чинності законом — тобто до 10 листопада 2026 року.

Відео дня

Куди звертатися для оформлення?

Для отримання посвідки необхідно звернутися до:

підрозділ Державної міграційної служби України (ДМС);

державне підприємство "Документ";

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – у випадках, визначених законодавством.

Фото: Міноборони України

На який термін видається посвідка на тимчасове проживання?

Документ оформлюють на весь термін дії контракту плюс шість місяців після його закінчення або розірвання. Цей період після завершення служби дає іноземним ветеранам час для вирішення соціальних, правових та побутових питань або безпечного виїзду з України.

Протягом усього зазначеного терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах.

Які документи потрібні для оформлення посвідки на проживання?

Військовослужбовець подає до підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта такі документи:

оригінал військово-облікового документа (службове посвідчення військовослужбовця) та завірену копію;

оригінал контракту про проходження військової служби разом із завіреною копією;

зобов’язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення (розірвання) контракту.

Після оформлення оригінали документів повертаються власнику, а копія засвідчується працівником ДМС або уповноваженим суб’єктом із позначкою "Згідно з оригіналом".

Що змінилося?

Постанова № 573 скасовує низку бюрократичних вимог, які раніше поширювалися на всіх мігрантів:

Перевірка адреси місця проживання: під час оформлення дозволу на тимчасове проживання та дозволу на постійне проживання ГМС не проводить перевірку адреси місця проживання для іноземців категорії "04/19".

Інформація про місце проживання за кордоном: під час подання документів на імміграцію іноземні військовослужбовці можуть вказувати адресу за кордоном без документального підтвердження.

Прострочений паспорт: під час оформлення дозволу на постійне проживання особи, які зобов’язані звертатися за новим паспортом до органів країни, що вчинила збройну агресію проти України або не визнає її суверенітет, можуть подавати паспортний документ із закінченим терміном дії або такий, що підлягає обміну.

Під час продовження посвідки після закінчення терміну її дії іноземці категорії "04/19" звільнені від вимоги подавати поліс медичного страхування.

Фото: Міноборони України

Посвідка на тимчасове проживання: що вона дає?

Цей документ підтверджує законність перебування в Україні та надає особі такі права:

відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами;

звертатися за нотаріальними та медичними послугами;

оформлювати документи в державних органах;

підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що станеться з військовими, які не підписали нові контракти.

Також повідомлялося, які контракти та зарплати чекають на ЗСУ на першому етапі реформи.