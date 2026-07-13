ВНЖ для иностранных легионеров: в Минобороны приняли решение

Получить временный вид на жительство в Украине иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают страну в рядах Сил обороны или планируют присоединиться к ним, станет проще.

Министерство обороны Украины упростило процедуру получения этого документа, говорится на сайте ведомства.

Кто может получить вид на временное проживание в Украине?

С 10 мая 2026 года в Украине действует обновленный миграционный порядок для иностранных военнослужащих – во исполнение Закона Украины №4730-IX от 17 декабря 2025 года и Постановления Кабинета Министров Украины №573 от 6 мая 2026 года.

Документ могут получить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт на прохождение военной службы в:

Вооруженные силы Украины;

Национальная гвардия Украины;

Государственная специальная служба транспорта.

Те, кто уже проходит службу, должны обратиться за оформлением вида в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона — то есть до 10 ноября 2026 года.

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Куда обращаться для оформления?

Для получения удостоверения необходимо обратиться в:

подразделение Государственной миграционной службы Украины (ГТС);

государственное предприятие "Документ";

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) – в определенных законодательством случаях.

Фото: Минобороны Украины

На какой срок выдается вид на временное жительство?

Документ оформляют на весь срок действия контракта плюс шесть месяцев после его прекращения или расторжения. Этот период после завершения службы дает иностранным ветеранам время для решения социальных, правовых и бытовых вопросов или безопасного отъезда из Украины.

На протяжении всего указанного срока человек считается находящимся в Украине на законных основаниях.

Какие документы нужны для оформления ВНЖ?

Военнослужащий представляет в подразделение ГМС или уполномоченного субъекта следующие документы:

оригинал военно-учетного документа (служебное удостоверение военнослужащего) и заверенную копию;

оригинал контракта о прохождении военной службы вместе с заверенной копией;

обязательство воинской части уведомить ДМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.

После оформления оригиналы документов возвращаются владельцу, а копия удостоверяется работником ДМС или уполномоченным субъектом с отметкой "Согласно оригиналу".

Что изменилось?

Постановление №573 снимает ряд бюрократических требований, ранее распространявшихся на всех мигрантов:

Проверка адреса местожительства: при оформлении вида на временное проживание и вида на постоянное проживание ГМС не проводит проверку адреса места жительства для иностранцев категории "04/19".

Информация о месте жительства за границей: при подаче документов на иммиграцию иностранные военнослужащие могут указывать адрес за границей без документального подтверждения.

Просроченный паспорт: при оформлении вида на постоянное проживание лица, обязанные обращаться за новым паспортом в органы страны, совершившей вооруженную агрессию против Украины или не признающий ее суверенитет, могут подавать паспортный документ с истекшим сроком действия или подлежащий обмену.

При обмене вида после окончания срока действия иностранцы категории "04/19" освобождены от требования подавать полис медицинского страхования.

Фото: Минобороны Украины

Вид на временное жительство: что он дает?

Документ подтверждает законность пребывания в Украине и дает человеку следующие права:

открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;

обращаться за нотариальными и медицинскими услугами;

оформлять документы в государственных органах;

подтверждать законность пребывания во время любых административных процедур.

Напомним, в Минобороны объяснили, что будет с военными, не подписавшими новые контракты.

Также сообщалось, какие контракты и зарплаты ждут ВСУ на первом этапе реформы.