"До полной демобилизации": в Минобороны объяснили, что будет с военными, не подписавшими новые контракты

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые не подпишут новые контракты, будут продолжать нести службу до объявления всеобщей демобилизации.

Однако зарплата военнослужащего от этого не будет зависеть, заявил на брифинге заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

"С точки зрения зарплаты у них будет всё одинаково. То есть, если мы говорим о контрактнике и мобилизованном, и оба они пехотинцы, сидящие рядом в одном окопе, то с точки зрения зарплаты у них будет всё одинаково", — сказал Баник.

В то же время, по его словам, срок действия бессрочных контрактов истечет, когда будет объявлена всеобщая демобилизация.

"Но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", — пояснил Баник.

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Напомним, 15 июня в Минобороны рассказали, какие контракты и зарплаты ждут ВСУ на первом этапе реформы.

"Фокус" также писал о реформе армии, которую Минобороны в начале июня представило депутатам Верховной Рады.