"До загальної демобілізації": в Міноборони пояснили, що буде з військовими, які не підписали нові контракти

Військовослужбовці Збройних сил України, які не підпишуть нових контрактів, продовживатимуть служити до оголошення загальної демобілізації.

Проте зарплата військового не залежатиме від цього, завив на брифінгу заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

"По грошах в них все те саме буде. Тобто, якщо ми говоримо про контрактника і мобілізованого і обоє вони піхотинці, які сидять поруч в одному окопі, то по грошах у них буде все те саме", — сказав Банік.

Водночас, за його словами, термін дії безстрокових контрактів закінчиться тоді, коли буде оголошена загальна демобілізація.

"Але контрактник через 10 місяців поїде додому й отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", — пояснив Банік.

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Нагадаємо, 15 червня в Міноборони презентували, які контракти та зарплати очікують ЗСУ на першому етапі реформи.

Фокус також писав про реформу армії, яку Міноборони на початку червня презентувало депутатам Верховної Ради.