Російські новобранці виживають на полі бою в Україні в середньому 30 хвилин, — голова ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Раткліфф заявляє, що українські безпілотники зі штучним інтелектом залишають російським військовим лічені хвилини життя, щойно ті потрапляють на поле бою.

"Наші розвідувальні дані збігаються з деякими повідомленнями з відкритих джерел, які ви, можливо, бачили в Україні: середня тривалість життя російського новобранця, який прибуває на поле бою в Україні, оцінюється в 20–30 хвилин", — заявив голова Центрального розвідувального управління на саміті з питань оборони та інновацій у Пенсильванії цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Раткліфф додав, що дрони зі штучним інтелектом стали "спеціалізованими й недорогими машинами для вбивства".

Незважаючи на значну перевагу Росії в чисельності військ порівняно з меншою за розміром Україною, Києву вдалося стримати просування Москви частково завдяки інноваціям у сфері ударних безпілотників.

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Американські офіційні особи стверджують, що Росія втрачає близько 7000 солдатів на тиждень. А президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 80% "цілей противника" знищуються безпілотниками.

Заяви Раткліффа пролунали на тлі того, що Вашингтон та його союзники розглядають можливість виділення нових коштів на українські програми з розробки безпілотників і прагнуть отримати доступ до технологій, що лежать в основі систем зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, раніше високопоставлений генерал ВПС США визнав, що американські військові не мають адекватних засобів захисту власних авіабаз від вторгнень безпілотників. І відомство досі не визначило, що взагалі потрібно для вирішення цієї проблеми.

А тим часом українські дрони атакують тіньові танкери РФ у Чорному та Азовському морях.